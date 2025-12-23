Ενρίκε Ιγκλέσιας: Έγινε πατέρας για τέταρτη φορά – Γέννησε η σύζυγός του, Άννα Κουρνίκοβα

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα, καθώς υποδέχτηκαν το τέταρτο παιδί τους, μεγαλώνοντας κι άλλο την οικογένειά τους. Το ευτυχισμένο ζευγάρι μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου μέσω Instagram, αναρτώντας μια τρυφερή φωτογραφία του νεογέννητου από το μαιευτήριο.

Ειδικότερα, το μωρό ήρθε στον κόσμο την περασμένη Τετάρτη (17/12), με την πρώην τενίστρια να το καλωσορίζει δημόσια αποκαλώντας το «ηλιαχτίδα» της, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ακόμα γνωστό το όνομα ή το φύλο του.

Το νέο μέλος έρχεται να συμπληρώσει την οικογενειακή ευτυχία του ζευγαριού, δίπλα στα δίδυμα Λούσι και Νίκολας, αλλά και την πεντάχρονη Μέρι.

Να θυμίσουμε ότι η σχέση του Λατίνου σταρ και της Άννας Κουρνίκοβα μετρά ήδη 24 χρόνια, καθώς γνωρίστηκαν το 2001 στα γυρίσματα του κλιπ «Escape».

Παρά τη μεγάλη δημοσιότητα, έχουν καταφέρει να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα, κάνοντας πράξη την επιθυμία που είχε εκφράσει η Άννα ήδη από το 2011, όταν δήλωνε πως προτεραιότητά της ήταν να δημιουργήσει μια μεγάλη οικογένεια και να αφοσιωθεί στη φροντίδα των παιδιών της.

