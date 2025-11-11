Νέα σελίδα στην προσωπική της ζωή έχει ανοίξει η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, καθώς είναι ζευγάρι με τον Ελληνογάλλο σκηνοθέτη, Ρομέν Γαβρά. Το διάσημο μοντέλο και ο γιος του θρυλικού Κώστα Γαβρά απαθανατίστηκαν σε άκρως τρυφερά εσταντανέ στους δρόμους της Νέας Υόρκης, σε μία εμφάνιση που έγινε αμέσως viral.

Η αποκάλυψη της σχέσης έγινε το βράδυ της περασμένης Κυριακής, 9 Νοεμβρίου 2025, όταν η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο Ρομέν Γαβράς «συνελήφθησαν» από τους φωτογράφους να απολαμβάνουν μια χαλαρή βόλτα.

Στις φωτογραφίες που έχει δημοσιεύσει η Daily Mail, το ζευγάρι ήταν απόλυτα άνετο, ανταλλάσσοντας φιλιά και αγκαλιές χωρίς να δίνουν σημασία στα αδιάκριτα βλέμματα.

Το μοντέλο εθεάθη να χαϊδεύει τρυφερά το πρόσωπο του συντρόφου της, ενώ εκείνος την κρατούσε από τη μέση. Μάλιστα, σε μία ρομαντική στιγμή, η Έμιλι δεν δίστασε να σηκωθεί στις μύτες των ποδιών της για να τον φιλήσει.

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι χώρισε τον Ιούλιο του 2022 από τον πρώην σύζυγό της, τον παραγωγό Σεμπάστιαν Μπερ ΜακΚλάρντ, με τον οποίο είχαν αποκτήσει έναν γιο το 2021.

Από την πλευρά του, ο Ρομέν Γαβράς, εκτός από την αναγνωρισιμότητά του ως σκηνοθέτης, είχε απασχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας και για την προηγούμενη σχέση του με την τραγουδίστρια Dua Lipa.