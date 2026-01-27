Έλτον Τζον: Ανησυχία για την υγεία του – Εμφανίστηκε υποβασταζόμενος στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού (vid)

Έντονη ανησυχία προκάλεσε η πρόσφατη εμφάνιση του Έλτον Τζον στο Παρίσι, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας. Ο 78χρονος θρύλος της παγκόσμιας μουσικής σκηνής εθεάθη να φτάνει στην εκδήλωση υποβασταζόμενος από τον σύζυγό του, Ντέιβιντ Φέρνις, με την εικόνα του να γίνεται αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά την πάντα κομψή παρουσία του, τα πλάνα που κυκλοφόρησαν δείχνουν τον καλλιτέχνη να δυσκολεύεται ορατά στο περπάτημα και να χρειάζεται τη συνδρομή όχι μόνο του συντρόφου του, αλλά και των σωματοφυλάκων του για να μετακινηθεί.

Οι θαυμαστές του εξέφρασαν άμεσα τη συγκίνησή τους, ενώ δεν έλειψαν και τα σχόλια χρηστών που υποστήριξαν πως ο Έλτον Τζον θα έπρεπε πλέον να αποσυρθεί οριστικά από τη δημόσια ζωή για να προστατεύσει την υγεία του.

«Με το ζόρι περπατάει. Το να αποχωρείς όσο είσαι ακόμα σε καλή κατάσταση είναι σοφή απόφαση», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, αντανακλώντας το κλίμα προβληματισμού που επικρατεί για την κατάσταση της υγείας του «Rocket Man».

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: