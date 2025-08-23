Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Έλλη Κοκκίνου: Ποζάρει με κίτρινο μπικίνι σε παραλία της Σερίφου

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media

Έλλη Κοκκίνου: Ποζάρει με κίτρινο μπικίνι σε παραλία της Σερίφου
Πηγή Φωτογραφίας: Instagram: ellikokkinou
DEBATER NEWSROOM

Μία σύντομη καλοκαιρινή απόδραση στη Σέριφο επέλεξε να κάνει η Έλλη Κοκκίνου προκειμένου να περάσει μερικές χαλαρές στιγμές στις παραλίες του νησιού.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μερικά φωτογραφικά στιγμιότυπα στην προσωπική της σελίδα στο Instagram ποζάροντας με ένα κίτρινο μαγιό βγαίνοντας από τη θάλασσα.

Παράλληλα, σε άλλα καρέ δημοσίευσε μερικά σημεία του νησιού που της κέντρισαν το ενδιαφέρον.

«Τρεις υπέροχες μέρες στην όμορφη Σέριφο», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η τραγουδίστρια.

