Ελισάβετ Μουτάφη: «Ο γιος μου ξέρει ότι δεν είμαι η βιολογική του μητέρα – Λέει μόνος του “είμαι μαύρος”»

Η Ελισάβετ Μουτάφη φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μίλησε ανοιχτά για τη μητρότητα και την υιοθεσία του γιου της από την Αφρική. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αποκάλυψε πως το ίδιο το παιδί αναγνωρίζει και δηλώνει μόνο του ότι η ηθοποιός δεν είναι η βιολογική του μητέρα.

Η γνωστή ηθοποιός υπογράμμισε την ανάγκη να θέτει σαφή όρια γύρω από την προσωπική ιστορία του παιδιού που απέκτησε με τον Μάνο Νιφλή. Εξήγησε, μάλιστα, πως οι λεπτομέρειες αυτού του ταξιδιού αποτελούν ένα αυστηρά προσωπικό ζήτημα που αφορά αποκλειστικά τη μεταξύ τους σχέση.

«Δεν ξέρω τίποτα για τους γονείς του γιου μου και γενικά δεν θα το έλεγα και δημόσια αυτό, γιατί είναι κάτι που θα το διαχειριστώ με τον Δημήτρη από τώρα μέχρι τη στιγμή που θα θελήσει να μάθει πολλά πράγματα. Ενώ μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα γι’ αυτό δημόσια, δεν θέλω να πω τίποτα, γιατί προέχει τι θα πω με εκείνον», είπε αρχικά η ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Το ξέρει ότι δεν είμαι η βιολογική του μητέρα. Λέει μόνος του “εγώ είμαι μαύρος”. Του λένε “σοκολατί” και λέει “δεν είμαι σοκολάτα να με φάνε”. Είναι συγκινητικό που βλέπω στον δρόμο κόσμο, με πόση χαρά τον θαυμάζουν όταν τον βάζω στο σχολικό».

«Επέλεξα να γίνω τώρα μητέρα, στα 48 που είμαι τώρα. Είμαι χαλαρή μαμά. Παθαίνω και τα νεύρα μου, αλλά δεν είμαι “αχ θα χτυπήσει, αχ θα πέσει”», ανέφερε, κλείνοντας, η ηθοποιός.

