Ελισάβετ Μουτάφη: Έγινε θεία και το μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους

Μια χαρούμενη είδηση μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της στα social media η πρωταγωνίστρια της καθημερινής σειράς του ALPHA «Να μ’ αγαπάς», Ελισάβετ Μουτάφη.

Όπως αποκάλυψς, ο αδερφός και επίσης ηθοποιός, Κωνσταντίνος Μουταφτσής απέκτησε το πρώτο του παιδάκι και η ίδια έγινε θεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε τη Δευτέρα (17.11.2025) μία φωτογραφία στο Instagram με τον ευτυχή μπαμπά, Κωνσταντίνο Μουταφτσή, που αγάπησε το ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο του στη σειρά «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη. Η Ελισάβετ Μουτάφη έγινε λοιπόν θεία και η χαρά της είναι απερίγραπτη.

«Και ναι! Εχθές στις 17:35 έγινα και θεία! I Love you», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η αγαπημένη ηθοποιός.