Βασίλης Παϊτέρης: «Δεν είμαι καθόλου καλά σήμερα, θα τα πούμε αύριο», είπε μετά την αποφυλάκισή του

Ο γνωστός τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης είναι ξανά ελεύθερος, καθώς το βράδυ της Πέμπτης (02/10/2025) εκδόθηκε το αποφυλακιστήριό του, μετά από μόλις δύο 24ωρα κράτησης. Η αποφυλάκιση κατέστη δυνατή αφού ο καλλιτέχνης φέρεται να προχώρησε σε δοσοποίηση του μεγάλου χρέους του προς το Δημόσιο, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 800.000 ευρώ.

Ο 75χρονος τραγουδιστής είχε συλληφθεί την 1η Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, με την αιτία της κράτησης να μην αφορά νέα παράβαση, αλλά παλαιά καταδίκη για πολεοδομικές παραβάσεις που σχετίζονται με την οικία του στην Αγία Βαρβάρα.

Οι παραβάσεις αυτές είχαν συσσωρεύσει τεράστια πρόστιμα, οδηγώντας στη συσσώρευση του υπέρογκου χρέους.

Ο δικηγόρος του Βασίλη Παϊτέρη επιβεβαίωσε ότι έγινε δεκτή από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών η αίτηση για δοσοποίηση και εξαγορά της ποινής, ανοίγοντας τον δρόμο για την άμεση απελευθέρωσή του, λίγο πριν τη μεταγωγή του στις φυλακές Λάρισας.

Ο ίδιος ο τραγουδιστής είχε δηλώσει μέσα από τη ΓΑΔΑ ότι το χρέος είναι περίπου 850.000 ευρώ και αφορά το σπίτι που είχε φτιάξει παλιά.

Σημειώνεται ότι ο Βασίλης Παϊτέρης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία επικαλέστηκε, χωρίς ωστόσο αυτά να επαρκούν για την αποφυλάκισή του χωρίς τη ρύθμιση του οικονομικού εκκρεμούς.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο καλλιτέχνης έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες αυτής της υπόθεσης. Στο παρελθόν, προκειμένου να αποφύγει τη φυλακή, είχε εκτίσει μέρος της ποινής του υπό τη μορφή κοινωνικής εργασίας σε δήμους της Αττικής (όπως το Παλαιό Φάληρο και το Ίλιον), ενώ βρίσκεται σε διαμάχη με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας.

Κατά την έξοδό του από τα κρατητήρια, ο Βασίλης Παϊτέρης εμφανίστηκε sε εμφανή φόρτιση και δυσφορία. Όταν ρωτήθηκε από την κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 για την περιπέτειά του, αρκέστηκε να πει: «Δεν αισθάνομαι σήμερα καθόλου καλά. Θα τα πούμε αύριο».