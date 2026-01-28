Νέα σελίδα στην προσωπική της ζωή ανοίγει η Ελένη Βουλγαράκη, η οποία αποφάσισε να εγκαταλείψει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στην Αθήνα για να βρεθεί στο πλευρό του συντρόφου της, Φώτη Ιωαννίδη. Το ζευγάρι, που μετρά ήδη δύο χρόνια κοινής πορείας, ετοιμάζεται πλέον για το επόμενο μεγάλο βήμα: τη συγκατοίκηση στην Πορτογαλία.

Η μεταγραφή του διεθνούς επιθετικού στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας είχε δημιουργήσει μια απαιτητική καθημερινότητα για τη ραδιοφωνική παραγωγό, η οποία αναγκαζόταν να ταξιδεύει διαρκώς για να βρίσκεται στο πλευρό του.

Η ίδια παραδέχτηκε πως η κατάσταση αυτή ήταν πλέον μη αναστρέψιμη, ανακοινώνοντας την αποχώρησή της από την εκπομπή «Τα Κουνάβια» στον Music 89,2.

Μιλώντας στους ακροατές της, η Ελένη Βουλγαράκη ήταν ξεκάθαρη σχετικά με τους λόγους που την οδήγησαν στην παραίτηση.

«Δεν πήγαινε άλλο… Δεν μπορώ να είμαι μια εδώ και μια εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της νέας της καθημερινότητας που θα μοιράζεται ανάμεσα στη Λισαβόνα και τον Φώτη Ιωαννίδη.

Παρά τη διακριτική στάση που τηρούν απέναντι στα media, οι δυο τους φαίνονται πιο ερωτευμένοι από ποτέ, με τη μετακόμιση στην πορτογαλική πρωτεύουσα να επισφραγίζει τα κοινά τους σχέδια για το μέλλον.