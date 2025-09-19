Ελένη Μενεγάκη: Δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Εδιμβούργο

Το Εδιμβούργο επισκέφθηκε πρόσφατα η Ελένη Μενεγάκη, με την αγαπημένη παρουσιάστρια να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικά φωτογραφικά καρέ από την εξόρμησή της.

«Κάθε τέλος ταξιδιού είναι η αρχή για το επόμενο!», έγραψε στη λεζάντης της ανάρτησής της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η λαμπερή παρουσιάστρια τον τελευταίο ένα χρόνο έχει βάλει μία άνω τελεία στην πορεία της στην τηλεόραση και απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές με την οικογένειά της μακριά από τα φώτα και τις κάμερες.