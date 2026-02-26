Ελένη Μενεγάκη: Ατύχημα για την παρουσιάστρια – Η ανάρτηση με νάρθηκα στο δεξί της χέρι (pics)

Ανησυχία στους χιλιάδες ακολούθους της προκάλεσε η Ελένη Μενεγάκη το πρωί της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, μέσα από μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η δημοφιλής παρουσιάστρια δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει χαμογελαστή και αγουροξυπνημένη, όμως την προσοχή όλων τράβηξε ο νάρθηκας που φορούσε στο δεξί της χέρι.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα σχόλια και οι ερωτήσεις για την κατάσταση της υγείας της «έπεσαν βροχή», με τους θαυμαστές της να αναρωτιούνται τι ακριβώς συνέβη και αν πρόκειται για κάποιον σοβαρό τραυματισμό.

Παρά την έκταση που πήρε το θέμα μέσα σε λίγα λεπτά, η ίδια η παρουσιάστρια επέλεξε να μην προχωρήσει σε λεπτομέρειες σχετικά με το ατύχημα ή τη φύση του προβλήματος που την οδήγησε στο να φοράει τον νάρθηκα.

Σε μία από τις δεκάδες ερωτήσεις που δέχτηκε κάτω από τη φωτογραφία της, η Ελένη Μενεγάκη περιορίστηκε σε μια σύντομη και καθησυχαστική απάντηση.

«Τι έπαθες στο χέρι σου και φοράς νάρθηκα;», την ρώτησαν. Η παρουσιάστρια απάντησε γράφοντας «Όλα καλά, αυτό έχει σημασία!».

Η ανάρτηση που έκανε στο Instagram: