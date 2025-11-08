Ελένη Κρίτα: «Το ”Παρά 5” είναι μία ιστορία που δεν μπορεί να γίνει σικουελ»

Στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» μίλησε η ηθοποιός Ελένη Κρίτα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην επιστροφή του «Παρά 5» με ένα επετειακό επεισόδιο.

«Είμαι 42 χρόνια στο χώρο της υποκριτικής. Δεν είπα στους γονείς μου ότι θα γίνω ηθοποιός, πήγα απλά και γράφτηκα στη δραματική σχολή», ανέφερε η ηθοποιός.

«Δεν είχα καταλάβει ότι ο ρόλος μου στο Παρά Πέντε θα γινόταν τόσο δημοφιλής. Ήμουν πολύ ενθουσιασμένη. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδη ήταν σίγουρη ότι θα σκίσουμε. Από την πρώτη στιγμή δέσαμε με την Ελισάβετ. Όταν με έριξε στην πισίνα, το πλάνο κόπηκε εκεί, γιατί με έπιασαν τα γέλια», αποκάλυψε.

«Μην περιμένετε νέους κύκλους, θα είναι κάτι σαν τα Φιλαράκια. Είναι μια ιστορία που δεν μπορεί να γίνει σίκουελ. Κάποιοι ήρωες έχουν πεθάνει στη σειρά, κάποιοι από τους ηθοποιούς έχουν πεθάνει…», σημείωσε σχετικά με την επιστροφή της σειράς.

«Οι άνθρωποι περνάνε πολλές τραγωδίες στη ζωή τους, φοβάμαι ότι τα αντέχουμε όλα. Όταν έχασα και τον δεύτερο σύντροφό μου, έλεγα ότι δεν μπορεί να είναι αυτή η ζωή μου, ένιωθα ότι είναι εφιάλτης. Από τότε που έχασα τη νύφη μου, ζω με την εγγονή μου. Είναι η κόρη που ποτέ δεν είχα», εξομολογήθηκε.