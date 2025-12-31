Ελένη Φουρέιρα: Οι σπάνιες φωτογραφίες που ανέβασε με τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία (pics)

Λίγο πριν την εκπνοή του 2025, η Ελένη Φουρέιρα επέλεξε να κάνει μια ευχάριστη έκπληξη στους διαδικτυακούς της φίλους, μοιράζοντας στιγμές από την προσωπική της ευτυχία. Η κορυφαία pop star, η οποία φημίζεται για την επιθυμία της να προστατεύει την ιδιωτική της ζωή, έκανε μια εξαίρεση στον κανόνα της και δημοσίευσε σπάνιες φωτογραφίες με τον επί χρόνια σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία.

Αναλυτικότερα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η τραγουδίστρια ανήρτησε την Τρίτη (30/12) μια σειρά φωτογραφιών. Ανάμεσα σε μια δική της selfie, ξεχώρισαν δύο καρέ στα οποία ποζάρει αγκαλιά με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή.

Το ζευγάρι, σε μια χαλαρή και οικεία στιγμή, φωτογραφήθηκε στον καθρέφτη του ασανσέρ του σπιτιού τους, δείχνοντας πιο αγαπημένο από ποτέ καθώς αποχαιρετούν τη χρονιά που φεύγει.

Η εξομολόγηση για την πατρότητα και τον γιο τους, Ερμή

Η σχέση τους μετρά ήδη οκτώ χρόνια, καθώς είναι μαζί από το 2017, με τον ερχομό του γιου τους, Ερμή, το 2023, να ολοκληρώνει την οικογενειακή τους ευτυχία. Σε πρόσφατη μάλιστα συνέντευξή της στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, η Ελένη Φουρέιρα δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τον σύντροφό της ως πατέρα.

«Ήμουν σίγουρη ότι ο Αλμπέρτο θα γινόταν ο πιο καλός μπαμπάς, το ήξερα από την πρώτη στιγμή. Τον ρώτησα αν θέλει να κάνουμε παιδί και η απάντησή του ήταν ακαριαία θετική. Από εκείνη τη συζήτηση και μετά, δεθήκαμε ακόμη περισσότερο», είχε εξομολογηθεί η τραγουδίστρια.

Η ανάρτηση που έκανε η τραγουδίστρια στο Instagram: