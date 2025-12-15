Έλενα Παπαρίζου: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Πότε ξεκινάει τις εμφανίσεις της στο NOX

Η Έλενα Παπαρίζου έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο την περασμένη Παρασκευή (12/12). Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η δημοφιλής τραγουδίστρια βρίσκεται πλέον στο σπίτι της, όπου αναρρώνει και ξεκουράζεται προκειμένου να ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις της.

Ειδικότερα, η περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε η Έλενα Παπαρίζου είχε ως αποτέλεσμα να απουσιάσει και από το «The Voice of Greece», όπου τη θέση της ως κριτής είχε αναλάβει προσωρινά ο Κωστής Μαραβέγιας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Έλενα Παπαρίζου: «Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή»

Πλέον, η τραγουδίστρια επικεντρώνεται στην ανάρρωση, προετοιμαζόμενη για την επιστροφή της στη δουλειά.

Πότε ξεκινάει τις εμφανίσεις της στο NOX

Η μικρή αυτή παύση, ωστόσο, επηρεάζει και τα επαγγελματικά της σχέδια, με τις πολυαναμενόμενες εμφανίσεις της Έλενας Παπαρίζου στο νυχτερινό κέντρο NOX να παίρνουν μια μικρή παράταση.

Όπως όλα δείχνουν, η πρεμιέρα της, η οποία είχε προγραμματιστεί για νωρίτερα, αναμένεται πλέον να πραγματοποιηθεί μετά τις γιορτές. Η τραγουδίστρια θα έχει έτσι τον απαραίτητο χρόνο για να επανέλθει πλήρως και να υποδεχτεί το κοινό της με την ενέργεια και τη φωνή που την καθιέρωσαν.

«Οι εμφανίσεις της στο ΝΟΧ θα ξεκινήσουν μετά των Φώτων. Είναι πολύ καλύτερα, ανακτά δυνάμεις και ετοιμάζει ωραία πράγματα. Στο Voice θα επιστρέψει κανονικά», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Πάνος Κατσαρίδης.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: