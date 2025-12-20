Έλενα Παπαρίζου: Επέστρεψε στο «The Voice» μετά τη νοσηλεία της – «Είμαι καλά, είμαι πίσω!»

Επέστρεψε στη σκηνή του «Voice» μετά την περιπέτεια της υγείας της η Έλενα Παπαρίζου. Η αγαπημένη τραγουδίστρια φόρεσε ένα total black φόρεμα και ήταν πιο ευδιάθετη και ανανεωμένη από ποτέ.

«Είμαι καλά και είμαι πίσω! Οφείλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον αγαπημένο μου φίλο, τον Κωστή Μαραβέγια. Κωστή μου, σ’ αγαπώ πάρα πολύ και σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ», ανέφερε ενθουσιασμένη η Έλενα Παπαρίζου.

«Όπως και σένα, Γιώργο για άλλη μια φορά και εσένα, Πάνο. Ήταν λίγο δύσκολη αυτή η περίοδος αλλά οφείλω να πω, επίσης, στους γιατρούς μου και στους νοσηλευτές ένα μεγάλο ευχαριστώ», συμπλήρωσε.

Η περιπέτεια με την υγεία της

Υπενθυμίζεται ότι η τραγουδίστρια εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου 2025, γιατί μετά την πρόβα του «The Voice» ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

Η ίδια υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και απουσίασε από τα γυρίσματα του διαγωνισμού τραγουδιού.