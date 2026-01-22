Έλενα Χαραλαμπούδη: «Δεν μου έλεγε κανένας ότι έχω ταλέντο»

Η Έλενα Χαραλαμπούδη θυμήθηκε τα πρώτα της χρόνια ως ηθοποιός, αναφέροντας ότι οι άνθρωποι του χώρου δεν αναγνώριζαν το ταλέντο της. Η ίδια παραδέχθηκε ότι δεν θεωρούσε τον εαυτό της καθόλου ενδιαφέροντα. Αντιθέτως, πιστεύει πως ήταν μία βαρετή προσωπικότητα που δεν ξεχώριζε, ούτε κατά τη διάρκεια των σπουδών της σε δραματική σχολή.

Στην εκπομπή «Στούντιο 24» βρέθηκε η Έλενα Χαραλαμπούδη και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Δεν μου έλεγε κανένας ότι έχω ταλέντο, εκτός από τη μαμά μου, τον μπαμπά μου και τον άντρα μου. Με τον άντρα μου γνωριστήκαμε πριν από 10 χρόνια. Πριν από 10 χρόνια όμως, εγώ ήμουν εντελώς διαφορετική. Ήμουν εντελώς βαρετή, αν με έβλεπες στο δρόμο δεν θα με πρόσεχες. Δεν μου έδινε κάποιος σημασία».

Σπουδάζοντας οικονομικά, η Έλενα Χαραλαμπούδη συνειδητοποίησε ότι το αντικείμενο αυτό δεν την ικανοποιούσε. Εκείνη την περίοδο αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής. Όπως εξήγησε: «Εγώ σπούδαζα στο οικονομικό της νομικής, αλλά κάτι μέσα μου μου έλεγε ότι δεν μου ταιριάζει, και έτσι αποφάσισα να σπουδάσω υποκριτική. Το είπα στους γονείς μου και με στήριξαν. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο οι γονείς σου να είναι στο πλευρό σου σε ό,τι θέλεις, παρόλα αυτά πιστεύω ότι κάποια πράγματα πρέπει να μας τα πουν και άτομα που είναι έξω από την οικογένεια».

Όσον αφορά στο πώς προέκυψε η παρουσία της στα βίντεο του «5 minute mum» που την έκαναν γνωστή, εξήγησε ότι είχε να κάνει με την ανάγκη που είχε να συμπληρώσει ένσημα. «Εμένα λοιπόν όταν ήμουνα στο ”5 minute mum”, με βρήκε η Λίζα Αποστολοπούλου. Πήγα εκεί γιατί ήθελα να συμπληρώσω κάποια ένσημα και αρχικά με πήραν στην παραγωγή. Εκεί δέσαμε η μια με την άλλη και έτσι φτιάχτηκε το ”5 minute mum”. Με τον καιρό εγώ άρχισα να πατάω καλύτερα στα πόδια μου και μου έδωσε τεράστια δύναμη μητρότητα, μου έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση», πρόσθεσε.