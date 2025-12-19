Έγκυος η Άννα Κορακάκη – Η τρυφερή ανάρτηση της στα social media (Φωτογραφίες)

Μια πολύ ευχάριστη ανακοίνωση έκανε την Παρασκευή 19/12 η Άννα Κορακάκη, η οποία αποκάλυψε πως είναι έγκυος.

Συγκεκριμένα, η Ολυμπιονίκης της σκοποβολής πλέει σε πελάγη ευτυχίας μαζί με τον σύζυγό της καθώς περιμένουν τον καρπό του έρωτα τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η οικογένειά μας μεγαλώνει…δυο ποδαράκια, τέσσερις πατούσες και οι καρδιές μας με απέραντη αγάπη και λαχτάρα, να χτυπάνε πια για ‘σένα.

Το μικρό μας κοριτσάκι γεμίζει ήδη τις σκέψεις και τα όνειρά μας με φως» ανέφερε η ανάρτησή της.