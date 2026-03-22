Δύσκολες ώρες για την Πόπη Μαλλιωτάκη – Έφυγε από την ζωή η αδελφή της

Η Πόπη Μαλλιωτάκη περνά πολύ δύσκολες ώρες καθώς έφυγε από την ζωή η πολυαγαπημένη της αδελφή, με την οποία ήταν πολύ δεμένες. Η τραγουδίστρια θέλησε να πει το δικό της αντίο στην αδελφή της μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, συγκινώντας τους διαδικτυακούς ακολούθους της.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

Χαρακτηριστικά η Πόπη Μαλλιωτάκη έγραψε: “Αδελφούλα μου, έφυγες κι εσύ.. δεν είναι εύκολο να χωρέσουν σε λέξεις όσα νιώθω για σένα. Πάλεψες σιωπηλά, με δύναμη που λίγοι μπορούσαν να καταλάβουν, και κράτησες την αξιοπρέπειά σου μέχρι το τέλος. Ήσουν κάτι πολύ περισσότερο από αδελφή, ήσουν κομμάτι της ψυχής μου, άνθρωπος που με ήξερε χωρίς να χρειάζεται να μιλήσω.

Οι τελευταίες σου χρονιές δεν ήταν εύκολες, όμως ποτέ δεν άφησες τον πόνο να σε ορίσει. Έδωσες μάθημα θάρρους, αγάπης και αντοχής. Και αυτό είναι που θα κρατήσω για πάντα.. το φως σου, το χαμόγελό σου, τη ζεστασιά σου.

Θα μου λείπεις… με τρόπους που δεν μπορώ να εξηγήσω. Αλλά ξέρω πως κάπου, με έναν τρόπο που δεν καταλαβαίνουμε, είσαι ήρεμη πια.

Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Θα ζεις μέσα μου, σε κάθε ανάμνηση, σε κάθε σκέψη, σε κάθε μικρή στιγμή που θα μου θυμίζει εσένα. Σ’ αγαπώ.. “.