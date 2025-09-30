Δωροθέα Μερκούρη: «Ασθενής για δεύτερη φορά με Long Covid» – Η εξομολόγηση της στο Instagram

Σε μία προσωπική αποκάλυψη μέσω του λογαριασμού της στο Instagram προχώρησε η Δωροθέα Μερκούρη, όπου ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους ότι για δεύτερη φορά βρίσκεται αντιμέτωπη με το σύνδρομο του Long Covid.

Μάλιστα η ηθοποιός επισήμανε ότι παρότι η έξαρση της πανδημίας έχει παρέλθει, δεν πρέπει κανείς να υποτιμά την επίπτωση του ιού στην υγεία σε βάθος χρόνου.

Η Δωροθέα Μερκούρη μιλώντας για την κατάσταση που βιώνει, αναφέρθηκε στα συμπτώματα της χρόνιας κατάστασης.

«Είμαι ασθενής για δεύτερη φορά του Long COVID. Συμπτώματα: Εξάντλησης, κατάθλιψης, άρνηση για τη ζωή.. και μια ατελείωτη νύστα».

Δήλωσε, ωστόσο, αποφασισμένη να το αντιμετωπίσει: «Δεν δίνω σημασία ξέρω ότι είναι αυτό και θα περάσει… κάνω λίγα πράγματα, μόνο ό,τι πρέπει για την δουλειά μου και τα ζωάκια..».

Η ίδια αποκάλυψε ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν κάνει γυμναστική λόγω αρρυθμιών στην καρδιά που είχε εμφανίσει.

«Δεν έχω κάνει γυμναστική 2 χρόνια διότι είχα αρρυθμίες στην καρδιά. Το μοιράζομαι μαζί σας γιατί μπορεί να το έχετε και εσείς και να μην το ξέρετε.

Αλήθεια τι μιλάω εγώ όταν την ίδια στιγμή υπάρχουν παιδάκια που βομβαρδίζονται. Μάλλον δεν θα γίνω καλά γιατί βλέπω αλλά αυτά που σας ανεβάζω εδώ… αν δεν τα έχει εξαφανίσει ο αλγόριθμος»