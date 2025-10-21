Δώρα Παντέλη: «Κάναμε σύμφωνο συμβίωσης στις 13 μέρες και παντρευόμαστε τον Ιούλιο» (vid)

Η Δώρα Παντέλη, σε μια εξομολόγηση καρδιάς στην εκπομπή «Buongiorno» της Φαίης Σκορδά, μίλησε για τον μεγάλο της έρωτα, τον Τζον Μεραμβελιωτάκη, με τον οποίο πρόσφατα απέκτησε το πρώτο της παιδί. Η γνωστή αθλητικογράφος αποκάλυψε πως ο γάμος τους είναι προ των πυλών, προγραμματισμένος για το προσεχές καλοκαίρι.

Αναλυτικότερα, η δημοσιογράφος, που διανύει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της ως νέα μητέρα, μοιράστηκε το love story της σχέσης της με τον σύντροφό της.

Όλα όσα είπε η Δώρα Παντέλη

«Με τον Τζόν έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης. Θα παντρευτούμε στις 25 Ιουλίου. Η βάπτιση θα γίνει ξεχωριστά. Δε θέλουμε να τους κουράσουμε πολύ τους καλεσμένους, γιατί θα έρθουν και πολλοί συγγενείς μας από τον Καναδά», δήλωσε στην αρχή η Δώρα Παντέλη.

Και πρόσθεσε: «Είναι λίγο περίεργη η ιστορία μας. Γνωριστήκαμε πριν 10 χρόνια. Εγώ τότε ήμουν σε άλλη φάση της ζωής μου. Είναι Ελληνοκαναδός και επανήλθε στη ζωή μου πέρυσι, στις αρχές του καλοκαιριού. Είχαμε γνωριστεί πριν 10 χρόνια, του άρεσα, μου άρεσε, αλλά ήμασταν σε άλλες φάσεις. Εγώ, μέχρι που επανήλθε ο Τζον στη ζωή μου, δεν το σκεφτόμουν να παντρευτώ ή να κάνω παιδί».

«Έλεγα ότι αφού έφτασα 37, ας το αφήσω. Δεν είχα σκεφτεί να κάνω παιδί. Δεν ήμουν αρνητική γι’ αυτό και έκανα. Δεν το έκανα απλά για να κάνω, επειδή υπάρχει αυτό το στερεότυπο ή επειδή μου έλεγε η μάνα μου να κάνω ένα παιδάκι, μη μείνω μόνη μου. Το παιδί δεν είναι για να μη μείνεις μόνη σου. Το παιδί πρέπει να μεγαλώσει σε μια οικογένεια», εξομολογήθηκε η Δώρα Παντέλη.

