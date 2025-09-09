Δήμος Βερύκιος: «Θέλω το Happy Day να είναι το φινάλε της καριέρας μου»

Στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» και στον δημοσιογράφο Χάρη Λεμπιδάκη, ο Δήμος Βερύκιος αναφέρθηκε τόσο στη μακρά συνεργασία του με το «Happy Day» όσο και στην ανανέωση της ομάδας της Κατερίνας Καινούργιου στη «Super Κατερίνα».

Όπως τόνισε, «Είμαι παραπάνω από 40 χρόνια στον χώρο, 45. Δεν θέλω να πάρω σύνταξη και να ηρεμήσω, όχι. Θα ηρεμήσω και θα ξεκουραστώ όταν πάρω τη λεωφόρο αναπαύσεως. Τώρα, αυτή τη στιγμή, θα απαντήσω πως θα ήθελα το “Happy Day” να είναι το φινάλε της καριέρας μου. Δεν ξέρεις, όμως, η ζωή πως τα φέρνει. Δεν είμαι δογματικός».

Σχετικά με την καθημερινή ένταση στη δουλειά του, υπογράμμισε: «Ό,τι θέλει ας έρθει απέναντι. Το “Happy Day” στη ζωή μου μπήκε χωρίς να το πάρω είδηση. Όλα αυτά τα χρόνια δεν ένιωσα κούραση αλλά ένταση… καθημερινά. Κάθε μέρα έχουμε και από μία ένταση αλλά η ένταση μας τρέφει».

Όσον αφορά την ανανέωση στην εκπομπή της Κατερίνας, δήλωσε: «Δεν είναι κακό να γίνεται σχεδόν ριζική αλλαγή σε μια εκπομπή. Πολλές φορές έχει αποδειχθεί ότι είναι και βάλσαμο. Θα το δούμε. Το Κατερινάκι το αγαπάμε και το στηρίζουμε γιατί είναι Κατερινάκι. Τώρα, όλα τα άλλα… άσχετα αν μας τσαντίζει».

Δείτε την συνέντευξη του: