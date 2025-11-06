Δημήτρης Σταρόβας: «Επειδή δεν αποδίδω όπως θέλω, είμαι συνεχώς σε εγρήγορση»

Στις τηλεοπτικές κάμερες μίλησε ο ηθοποιός Δημήτρης Σταρόβας και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην περιπέτεια της υγείας του και την αποκατάσταση της φωνής του μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

«Επειδή δεν μπορώ να αποδώσω όπως θέλω στη σκηνή σε ό,τι αφορά τον εαυτό μου, είμαι σε μια μόνιμη εγρήγορση. Όχι ότι δεν απολαμβάνω την παράσταση, αλλά έχω το νου μου. Θα σας πω αφού αποκαταστήσω την ομιλία. H φωνή κουράζεται αλλά δεν πειράζει», είπε.

«Εννοείται πως είναι κάτι που βοηθάει το θέατρο. Και η καλοκαιρινή περιοδεία με βοήθησε πάρα πολύ. Δυστυχώς όμως βγαίνει, ενώ σωματικά είμαι καλά», ανέφερε.

«Καλές είναι οι πολλές συμμετοχές για τον ελληνικό τελικό στην Eurovision, να έχουμε να διαλέξουμε. Γιατί υπήρχαν και κάποιες χρονιές ήταν έτοιμα, 4 – 5 τραγούδια από την ίδια τραγουδίστρια κιόλας», συμπλήρωσε με χιούμορ.