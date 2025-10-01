Δημήτρης Μακαλιάς: Το «cancel» από την ελληνική stand up κοινότητα και η τοξικότητα

Μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο Δημήτρης Μακαλιάς στην εκπομπή «Το χουμε» τοτ Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στη θύελλα αντιδράσεων που ξεσήκωσε η παράσταση του Πάρι Ρούπο, ενώ, υπενθύμισε και το cancel που είχε φάει ο ίδιος πριν από λίγους μήνες.

«Προφανώς και υπάρχει στεναχώρια για όλο αυτό που έχει συμβεί. Είναι κάτι που με πόνεσε πάρα πολύ και θέλω να μείνει στο παρελθόν. Οφείλω να το αφήσω εκεί που είναι και χαίρομαι που κρίθηκε ήδη από την ιστορία πολύ γρήγορα και από το κοινό», σημείωσε.

«Aυτό με τα στρατόπεδα και τις πλευρές στο stand up comedy δεν με απασχολεί ιδιαίτερα. Δεν με απασχολεί ένας άλλος κλάδος από τον δικό μου, οπότε δεν θέλω να εμπλακώ. Η μόνη μου εμπλοκή που έγινε εκείνο το θέμα, με την ύπαρξη γυναικών ή όχι, το οποίο το έχω αφήσει στο παρελθόν. Δεν θέλω ξανά ποτέ να πάρω μέρος ή θέση σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το stand up και την κοινότητα του.

Είμαστε σε μια εποχή που όλοι είναι έτοιμοι να σε φάνε, μια εποχή των social media που ο καθένας μπορεί από κάτω να μπει και να γράψει οτιδήποτε επιθετικό και εχθρικό. Οπότε όσο πιο πολύ μπορείς να απέχεις, τελικά τόσο πιο καλό σου κάνει γιατί μόνος δεν μπορείς να κερδίσεις αυτόν τον χείμαρρο που κατεβαίνει και παρασέρνει τα πάντα», υπογράμμισε.