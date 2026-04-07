Η αδερφή του Δημήτρη Κόκοτα, Έλλη, μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» για την πορεία της υγείας του αγαπημένου τραγουδιστή, ο οποίος συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη. Ο γνωστός καλλιτέχνης παραμένει νοσηλευόμενος επί δύο ολόκληρα χρόνια, με την ιατρική του κατάσταση να περιγράφεται ως σταθερή από τους οικείους του.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η αδερφή του, η οικογένεια παραμένει στο πλευρό του με υπομονή και ελπίδα για οποιαδήποτε θετική εξέλιξη στην αποκατάστασή του. Παρά το μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει, το ενδιαφέρον του κόσμου παραμένει έντονο για την τύχη του δημοφιλούς ερμηνευτή.

Όσα αποκάλυψε η αδερφή του

«Κάνει το δικό του αγώνα και περιμένουμε κάτι καλύτερο να γίνει. Είναι καλά, είναι εκεί που ξέρετε ότι είναι και περιμένουμε. Δε μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Προσευχόμαστε να γίνει καλύτερα. Δε μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ευχόμαστε όλοι να πάει προς το καλύτερο. Είναι ίδια η κατάστασή του. Κάποιες στιγμές μπορεί να φαίνεται πιο βελτιωμένος, αλλά μέχρι εκεί.

Πάω στο νοσοκομείο και τον βλέπω. Του μιλάω και του λέω πως εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά. Δε μπορώ να πω με σιγουριά αν αντιδρά. Εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά. Στεναχωριέμαι για τον Δημήτρη που είναι εκεί. Η σύζυγός του είναι βράχος δίπλα του», είπε η Έλλη Κόκοτα.

Η περιπέτεια της υγείας του Δημήτρη Κόκοτα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα και ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια των προβών του για το τηλεοπτικό σόου J2US.

Η κατάστασή του κρίθηκε αμέσως εξαιρετικά κρίσιμη από τους γιατρούς, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου και διασωληνώθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Μετά από μια μακρά και δύσκολη περίοδο νοσηλείας στη ΜΕΘ, ο οργανισμός του τραγουδιστή κατάφερε να σταθεροποιηθεί και οι γιατροί προχώρησαν στη μεταφορά του σε απλή κλίνη. Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, η κατάστασή του παρέμεινε σοβαρή, απαιτώντας συνεχή και εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα σε καθημερινή βάση.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο καλλιτέχνης δείχνει να αντιδρά σε ορισμένα εξωτερικά ερεθίσματα, όμως δεν έχει ανακτήσει ακόμα την ουσιαστική δυνατότητα επικοινωνίας με το περιβάλλον του.

Η οικογένειά του και το ιατρικό προσωπικό παρακολουθούν στενά την πορεία του, ελπίζοντας σε περαιτέρω σημάδια βελτίωσης κατά τη διάρκεια της αποκατάστασής του.