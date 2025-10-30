Δημήτρης Γκοτσόπουλος: Η τούρτα-έκπληξη για τα γενέθλιά του στα γυρίσματα του «Αγίου Έρωτα» (pic)

Μία ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή έζησε ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος στα γυρίσματα της επιτυχημένης σειράς του Alpha, «Άγιος Έρωτας», η οποία συνεχίζει για δεύτερη σεζόν.

Οι συνεργάτες του ηθοποιού φρόντισαν να του ετοιμάσουν μια γλυκιά έκπληξη για τα γενέθλιά του. Εν μέσω των γυρισμάτων, εμφανίστηκαν με τούρτα, χαμόγελα και θερμές ευχές, δημιουργώντας μια διάθεση γιορτής στο γύρισμα.

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος δέχτηκε τις ευχές των συναδέλφων του με εμφανή συγκίνηση και ενθουσιασμό, απολαμβάνοντας την αγάπη και την εκτίμηση της ομάδας του «Αγίου Έρωτα».

Ένα στιγμιότυπο από την στιγμή της έκπληξης, κοινοποίησε ο αγαπημένος ηθοποιός στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του «Αγίου Έρωτα»

Η κίνηση του Χάρη να πάει στη χωροφυλακή οδηγεί σε καταιγιστικές εξελίξεις. Ο Αντρέας είναι στο πλευρό του, ενώ η Αναστασία και ο Κλεάνθης καταρρέουν. Η Δώρα προσπαθεί να προσεγγίσει τον Παύλο, ενώ η Χλόη ετοιμάζεται να πάει ξανά στη Βόνιτσα, για να δει από τι κινδυνεύει η κόρη της, μαζί με τον Αργύρη αυτή τη φορά.

Κι ενώ εξασφαλίζει τη νομική βοήθεια του Αντρέα για τη διεκδίκηση της κόρης της, παράλληλα συγκρούεται για άλλη μια φορά με τον πατέρα Νικόλαο, αδυνατώντας να τον συγχωρήσει. Η προσπάθεια της Θάλειας να έρθει πιο κοντά με τη Σοφία πέφτει για άλλη μια φορά στο κενό.

Η Δέσποινα επιπλήττει τον πατέρα Νικόλαο για τις συνεχείς απουσίες του από το σχολείο και αφήνει υπονοούμενο ότι μπορεί να τον απομακρύνει από τα καθήκοντά του. Η Πετρούλα μαθαίνει από τι πάσχει τελικά.

Ο Νικηφόρος είναι πολύ κοντά στο να πετύχει μια νίκη της χωροφυλακής, ενώ ο Παύλος αρχίζει να νιώθει, για μια ακόμη φορά, τον κλοιό να στενεύει γύρω του. Η Χριστίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σοκαριστικό γεγονός.

Δείτε παρακάτω το trailer: