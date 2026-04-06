Η Δήμητρα Αλεξανδράκη επέστρεψε με νέο βίντεο στο κανάλι της στο YouTube, προκειμένου να περιγράψει αναλυτικά όσα συνέβησαν το επεισοδιακό βράδυ της Παρασκευής 3 Απριλίου. Σύμφωνα με την ίδια, η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε σε κατάσταση σοκ όταν ήρθε αντιμέτωπη στο ίδιο νυχτερινό κέντρο με έναν από τους καταδικασθέντες για την υπόθεση του revenge porn.

Η γνωστή επιχειρηματίας τόνισε πως τα νεύρα της φίλης της είχαν κυριολεκτικά διαλυθεί, καθώς ήταν αδύνατον να διαχειριστεί την προκλητική παρουσία του συγκεκριμένου ανθρώπου στον ίδιο χώρο.

Όλα όσα είπε η Δήμητρα Αλεξανδράκη

«Γύρω στις τρεις η ώρα, με το που έφτασα, μου λένε, «έλα δω, συμβαίνει αυτό, αυτό, αυτό». Στην αρχή δεν κατάλαβα κιόλας τι γίνεται, μίλησα με τον άνθρωπο που έχει το μαγαζί, μίλησα με κάποιους υπεύθυνους που τους γνωρίζω και πολλά χρόνια. Τέλος πάντων ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε άρνηση, δε δεχόταν να φύγει απ’ το μαγαζί, οπότε μετά από κάνα εικοσάλεπτο που ήμουν εγώ ήδη στο μαγαζί, λέω, “σηκωθείτε, φεύγουμε. Δεν θα κάτσουμε να χαλάσουμε τη ζαχαρένια μας, δεν θα χαλάσουμε το βράδυ μας εμείς, θα συνεχίσουμε τη βραδιά μας κάπου αλλού”.

Διότι τα νεύρα της Ιωάννας, η ψυχολογία της, όλα της, είχαν διαλυθεί, παντελώς. Έπρεπε απ’ την πρώτη στιγμή, δηλαδή, έχασε και πολύ χρόνο για μένα, έπρεπε στο τέλος-τέλος να είχε φύγει από την πρώτη στιγμή. Και να πήγαινε κάπου αλλού. Ήταν αρκετές οι ώρες που προσπαθούσαν να βρούνε μία άκρη, αλλά ο συγκεκριμένος, αντί να σκύψει το κεφάλι και να φύγει. Για μένα, εγώ αν έκανα μια βλακεία, και κρινόμουν και ένοχη για τη βλακεία που είχα κάνει, εγώ θα έσκυβα το κεφάλι μου και θα έφευγα» περιέγραψε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Ανεβάζει η Ιωάννα το πρόσωπό του στο Insta. Και εκεί ξεκινάει ένας νέος γύρος. Σου λέει, “άκουσες τρία χρόνια, κρίθηκες ένοχος για κακούργημα, και ουσιαστικά δεν έχεις τιμωρηθεί, διότι, όπως είπα, δεν δικάστηκε με το σημερινό νόμο”. Γιατί αν είχε δικαστεί με το σημερινό νόμο, δε θα ήταν στα μπουζούκια, θα ήταν στη φυλακή, κι οι δυο. Ωραία;

“Είσαι έξω αυτή τη στιγμή και να είσαι δίπλα μου;”. Παιδιά δεν μπορούσε να το αντέξει. Δεν μπορούσε να το διαχειριστεί με τίποτα. Μετά τα ξέρετε τα υπόλοιπα. Σηκώνομαι το πρωί, γιατί είχα κοιμηθεί στο Ωραιόκαστρο εγώ, στη φίλη μου, μαζί με το αγόρι μου.

Βλέπω τα μηνύματά της, πάω να την πάρω, μου λέει, “είμαι στο τμήμα”. Πάω απ’ το τμήμα, τη βγάζουνε, τη βάζουν σε ένα αυτοκίνητο για να την πάνε στη Σήμανση, στο Μέγαρο. Πήρα το δικηγόρο της εγώ στο αμάξι, και πηγαίναμε από πίσω, και κατευθυνθήκαμε προς το Μέγαρο. Όπου εντάξει, εκεί ολοκληρώθηκε η διαδικασία, τέλος πάντων, και αφέθηκε μετέπειτα ελεύθερη. Οι αστυνομικοί κάνανε πολύ σωστά τη δουλειά τους, ήτανε πάρα πολύ σωστοί, όλα γίνανε όπως έπρεπε να γίνουν», τόνισε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Θυμίζουμε ότι το βράδυ της Παρασκευής 3 Απριλίου, η Ιωάννα Τούνη οργάνωσε ένα πάρτι σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης για να γιορτάσει τη δικαστική της δικαίωση στην υπόθεση του revenge porn.

Η βραδιά πήρε απρόσμενη τροπή όταν αντιλήφθηκε πως σε διπλανή παρέα διασκέδαζε επιδεικτικά ένας από τους δύο άνδρες που καταδικάστηκαν για τη διαρροή του βίντεό της.

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της να απομακρυνθεί ο συγκεκριμένος άνδρας από το μαγαζί, το αίτημά της δεν έγινε δεκτό και η ίδια αποχώρησε δημοσιεύοντας αργότερα βίντεο με το πρόσωπό του.

Εκείνος απάντησε με μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη διαδικασία του αυτοφώρου εναντίον της γνωστής influencer.

Μόλις η Ιωάννα Τούνη ενημερώθηκε ότι την αναζητούν οι αρχές, προσήλθε οικειοθελώς στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου όπου και πραγματοποιήθηκε η σύλληψή της. Αφού μεταφέρθηκε προσωρινά σε άλλο τμήμα για τις απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες, αφέθηκε τελικά ελεύθερη λίγη ώρα αργότερα με σχετική εισαγγελική εντολή.