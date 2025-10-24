Η βραδιά της Πέμπτης (23 Οκτωβρίου) στο Θέατρο Cartel ανήκε αναμφίβολα στον Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος έκανε πρεμιέρα με το απαιτητικό έργο «Άνθρωποι και Ποντίκια» του Τζον Στάινμπεκ. Όπως ήταν αναμενόμενο, η πιο σημαντική «πρωταγωνίστρια» της βραδιάς εκτός σκηνής ήταν η σύντροφός του, η Δέσποινα Βανδή.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, που στηρίζει τον ηθοποιό σε κάθε του δουλειά, παρακολούθησε την παράσταση από την πρώτη σειρά, προσφέροντας στον Βασίλη Μπισμπίκη την απαραίτητη στήριξη σε μια στιγμή κορυφαίας επαγγελματικής πίεσης.

Το ζευγάρι, που έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο της δημοσιότητας, έχει αποδείξει έμπρακτα ότι η σχέση τους αντέχει στις «φουρτούνες».

Μάλιστα, η στήριξη της Δέσποινας Βανδή στον Βασίλη Μπισμπίκη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ειδικά μετά το πρόσφατο τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε ο ηθοποιός στη Φιλοθέη και τη δικαστική διαμάχη που ακολούθησε.

Αξιοσημείωτα είναι και τα θετικά σχόλια που έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες εβδομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη σχέση εκτίμησης και σεβασμού που φαίνεται να έχει «οικοδομηθεί» ανάμεσα στον Βασίλη Μπισμπίκη και τη νεαρή κόρη της Δέσποινας Βανδή, τη Μελίνα Νικολαΐδη.