Δέσποινα Βανδή για 48α γενέθλια Μπισμπίκη: «Εγώ κι εσύ… από πάντα… Χρόνια πολλά αγάπη μου»

Μέρα χαράς ήταν για τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος γιόρτασε τα 48α του γενέθλια έχοντας στο πλευρό του τη Δέσποινα Βανδή. Το ζευγάρι, πιο ερωτευμένο από ποτέ, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους φωτογραφίες από τη Ρώμη.

Ο ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μια κοινή φωτογραφία με τη Δέσποινα, όπου στέκεται πίσω της, την αγκαλιάζει και γράφει: «Σε ευχαριστώ, αγάπη μου». Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες «likes» από φίλους και θαυμαστές.

Λίγο αργότερα, η Δέσποινα Βανδή απάντησε με τον δικό της τρυφερό τρόπο, ανεβάζοντας στο προφίλ της μια σειρά κοινών φωτογραφιών τους και συνοδεύοντας τις με τη φράση: «Εγώ κι εσύ… από πάντα… Χρόνια πολλά αγάπη μου».

Το ζευγάρι βρίσκεται στην Ρώμη για να γιορτάσει τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη, με τη Δέσποινα να δείχνει ότι βρίσκεται πάντα στο πλευρό του γνωστού ηθοποιού.