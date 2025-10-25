Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη αντίδραση της μετά το σάλο που προκλήθηκε από τη μεταφορά της με περιπολικό (Bίντεο)

Τι απάντησε στους δημοσιογράφους

Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη αντίδραση της μετά το σάλο που προκλήθηκε από τη μεταφορά της με περιπολικό (Bίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Στη Θεσσαλονίκη ταξίδεψε την Παρασκευή (24.10) η Δέσποινα Βανδή προκειμένου να τραγουδήσει στο νυχτερινό μαγαζί που εμφανίζεται δύο φορές την εβδομάδα.

Μετά τον ντόρο που προκλήθηκε, από την πληροφορία ότι τον περασμένο Αύγουστο, ένα περιπολικό μετέφερε την τραγουδίστρια σε ξενοδοχείο της Χαλκιδικής, λόγω μιας βλάβης στο αυτοκίνητό της παραγωγής, οι δημοσιογράφοι που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», την ρώτησαν για το περιστατικό.

«Παιδιά δεν έχω κάτι να σας πω… Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», αρκέστηκε να πει με άκρως ευγενικό τρόπο.

