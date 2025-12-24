Demy: «Ο χωρισμός μου ξεχάστηκε, δεν απασχολεί κανέναν»

Η Demy το βράδυ της Τρίτης (23/12) βρέθηκε στο private dinner που διοργάνωσε ο Στέλιος Κουδουνάρης.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια κλήθηκε να σχολιάσει τον χωρισμό της από τον επί 8 χρόνια σύντροφό της, Κώστα Κωνσταντίνου. Η Demy, ωστόσο, προτίμησε να αποφύγει τις λεπτομέρειες, αρκούμενη σε δύο σύντομες λέξεις, δηλώνοντας πως αυτή η υπόθεση ανήκει στο παρελθόν και πλέον δεν απασχολεί κανέναν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Προσπαθώ όσο μπορώ να προστατεύω την προσωπική μου ζωή αλλά χωρίς να λέω ψέματα. Εντάξει, μια σχέση στην αρχή μπορεί να απασχολήσει λίγο, μετά ο κόσμος βαριέται», είπε αρχικά.

«Έτσι και ο χωρισμός μου, νομίζω ξεχάστηκε, δεν απασχολεί κανέναν» ανέφερε στο τέλος η Demy.