Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Demy: «Ο χωρισμός μου ξεχάστηκε, δεν απασχολεί κανέναν»

«Προσπαθώ να προστατεύω την προσωπική μου ζωή»

Demy: «Ο χωρισμός μου ξεχάστηκε, δεν απασχολεί κανέναν»
NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
DEBATER NEWSROOM

Η Demy το βράδυ της Τρίτης (23/12) βρέθηκε στο private dinner που διοργάνωσε ο Στέλιος Κουδουνάρης.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια κλήθηκε να σχολιάσει τον χωρισμό της από τον επί 8 χρόνια σύντροφό της, Κώστα Κωνσταντίνου. Η Demy, ωστόσο, προτίμησε να αποφύγει τις λεπτομέρειες, αρκούμενη σε δύο σύντομες λέξεις, δηλώνοντας πως αυτή η υπόθεση ανήκει στο παρελθόν και πλέον δεν απασχολεί κανέναν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Προσπαθώ όσο μπορώ να προστατεύω την προσωπική μου ζωή αλλά χωρίς να λέω ψέματα. Εντάξει, μια σχέση στην αρχή μπορεί να απασχολήσει λίγο, μετά ο κόσμος βαριέται», είπε αρχικά.

«Έτσι και ο χωρισμός μου, νομίζω ξεχάστηκε, δεν απασχολεί κανέναν» ανέφερε στο τέλος η Demy.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ