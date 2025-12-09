Η Demy βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου και έκανε μια σημαντική προσωπική αποκάλυψη. Η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε πρώτη φορά τον χωρισμό της από τον επί οκτώ χρόνια σύντροφό της, Κώστα Κωνσταντίνου.

Όλα όσα είπε η Demy

«Την επόμενη σχέση μου θα την κρύψω, δεν θα ξαναπώ κάτι, δεν θα την εμφανίσω τόσo. To να υπάρχει μια φωτογραφία και να λες ότι είστε φίλοι είναι λίγο ακραίο. Θα προσπαθήσω όμως να την προστατέψω, εξακολουθώ να νιώθω περίεργα όταν συζητάω ή απασχολώ με αυτό, ειδικά όταν ο άλλος δεν είναι του χώρου, δεν αυτός ο λόγος που χώρισα», δήλωσε αρχικά η τραγουδίστρια.

Και συνέχισε λέγοντας: «Την προστάτευσα κιόλας θεωρώ. Το ενοχικό είναι μέρος του brand μου, οπότε δεν γίνεται να φύγω από αυτό, δεν θεωρώ ότι δεν έχω προστατέψει τις σχέσεις μου. Ειδικά στην αρχή που δεν ήξερα πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι, είχα πει και ψεματάκια προσπαθώντας να ξεφύγω. Αυτό ήταν της αθωότητας και της αφέλειας».

«Έχω κάνει ένα restart, έχω ξαναβρεί τον εαυτό μου, την αρχική Δήμητρα, δεν έχει να κάνει με τις σχέσεις. Επειδή έπεσα με τα μούτρα στη δουλειά για πάρα πολλά χρόνια, χάθηκα λίγο στα όρια της Δήμητρας-Demy. Τώρα ξανά γνωρίστηκα με τον εαυτό μου, δεν άλλαξα, απλά ξανά θυμήθηκα κάποια χαρακτηριστικά μου, τον πυρήνα μου», δήλωσε η Demy.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: