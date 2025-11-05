Demy: Το τραγούδι των τίτλων τέλους και ο ρόλος – έκπληξη στη σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» του Mega

Η Demy ερμηνεύει το «Μόνο Μια Νύχτα», το τραγούδι που έγραψαν ο Νίκος Τερζής και ο Γιάννης Κότσιρας για τους τίτλους τέλους της νέας ομότιτλης δραματικής σειράς του MEGA, που κυκλοφορεί από την Panik Oxygen.

Η Demy, μία από τις κορυφαίες και πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες της γενιάς της, «ντύνει» με τη σαγηνευτική φωνή της ένα dream pop και lo-fi τραγούδι γεμάτο ψυχή, το οποίο κέντρισε αμέσως το ενδιαφέρον του κοινού.

Μάλιστα, η ίδια συμμετέχει στη σειρά και ως ηθοποιός, με έναν ρόλο – έκπληξη.

Το soundtrack υπογράφουν ο Νίκος Τερζής στη μουσική και ο Γιάννης Κότσιρας στους στίχους, δύο δημιουργοί που τα τελευταία χρόνια έχουν γράψει δεκάδες επιτυχημένα τραγούδια για τηλεοπτικές σειρές, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη δημιουργία πρωτότυπης μουσικής στην ελληνική τηλεόραση.

Με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, καθώς και ένα εκλεκτό καστ ηθοποιών, το «Μια Νύχτα Μόνο», σε σκηνοθεσία Στάμου Τσάμη και σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη, μεταδίδεται κάθε Κυριακή με Τρίτη στις 21:00.

Βρείτε το «Μόνο Μια Νύχτα» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/mono-mia-nyxta