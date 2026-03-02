Demi Moore: Αποχωρίστηκε τα μακριά μαλλιά της μετά από πολλά χρόνια – Η ακραία αλλαγή στο look της (pics)

Η Demi Moore, η γυναίκα που επί δεκαετίες είχε ταυτίσει την εικόνα της με τα πάρα πολύ μακριά μαλλιά της, αποφάσισε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Η διάσημη ηθοποιός άφησε πίσω της το χαρακτηριστικό της look και υιοθέτησε ένα κοντό, αυστηρό καρέ, αποδεικνύοντας πως ποτέ δεν είναι αργά για μια ριζική ανανέωση.

Η εντυπωσιακή αποκάλυψη έγινε στις 27 Φεβρουαρίου στο Μιλάνο, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας. Η Demi Moore εμφανίστηκε στο show του οίκου Gucci με ένα edgy κούρεμα που φτάνει μέχρι το ύψος του πιγουνιού, δια χειρός του κορυφαίου Έλληνα hairstylist Δημήτρη Γιαννέτου.

Το νέο της στυλ διαθέτει ελαφριά layers για κίνηση, μια φράντζα στο πλάι που γλυκαίνει τα χαρακτηριστικά της και μια μοντέρνα wet υφή που της χαρίζει έναν αέρα φρεσκάδας και δυναμισμού.

Αν και επέλεξε ένα επιβλητικό δερμάτινο σύνολο και είχε μαζί της τον αγαπημένο της σκύλο, Pilaf, τα βλέμματα όλων συγκέντρωσε το νέο της hairstyle.

Μετά από χρόνια προσήλωσης στα πολύ μακριά και ίσια μαλλιά, η αλλαγή αυτή την έκανε να δείχνει σχεδόν αγνώριστη αλλά εξαιρετικά σύγχρονη.

Το συγκεκριμένο μήκος θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν, καθώς αναδεικνύει το περίγραμμα του προσώπου και προσφέρει αμέτρητες επιλογές στο styling.

Με την αλλαγή στα μαλλιά της, η Demi Moore απέδειξε για άλλη μια φορά πως μια γυναίκα μπορεί να μεταμορφώσει πλήρως την εικόνα της, δίνοντάς της έναν πιο τολμηρό και ανανεωμένο χαρακτήρα.

Δείτε παρακάτω την εντυπωσιακή αλλαγή στο look της: