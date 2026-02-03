Demi Moore: Αποκαλύπτει γιατί στα 63 της δεν αποχωρίζεται τα μακριά μαλλιά της – Ποιος είναι ο λόγος

Για πολλές γυναίκες, η ηλικία συνοδεύεται από μια αλλαγή στο στυλ και συχνά από το κόψιμο των μακριών μαλλιών. Η Demi Moore, όμως, δεν ακολουθεί αυτόν τον άγραφο κανόνα. Στα 63 της, η ηθοποιός εξακολουθεί να διατηρεί τα χαρακτηριστικά, κατάμαυρα μαλλιά της μακριά, μέχρι τη μέση, και δηλώνει πως δεν έχει καμία πρόθεση να τα κοντύνει.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Landman» και υποψήφια για Όσκαρ μίλησε πρόσφατα για τη σχέση της με τα μαλλιά της, με αφορμή τη συνεργασία της με τη Kérastase, της οποίας έγινε Global Brand Ambassador. Όπως ανέφερε, για την ίδια η επιλογή αυτή δεν είναι θέμα μόδας, αλλά προσωπικής ελευθερίας και ταυτότητας.

«Υπάρχει μια πραγματική ελευθερία στο να αφήνεις τα μαλλιά σου να είναι ο εαυτός τους και να αφηγούνται τη δική σου ιστορία», δήλωσε σε επίσημο δελτίο Τύπου της εταιρείας.

«Για μένα, αυτή είναι η ουσία της ομορφιάς: να είσαι αυθεντικός και να αποδέχεσαι αυτό που είσαι».

Σε συνέντευξή της στο People, η Demi Moore παραδέχτηκε ότι όσο μεγαλώνει, τόσο πιο προσεκτική γίνεται με τη φροντίδα των μαλλιών της.

Όπως είπε, τα μακριά μαλλιά «είναι αυτά που της μοιάζουν περισσότερο» και την κάνουν να νιώθει ο εαυτός της. Παράλληλα, τόνισε ότι προτιμά την απλότητα στην καθημερινότητά της, αποφεύγοντας το έντονο styling και τη συχνή χρήση θερμότητας όταν δεν εργάζεται.

EPA / CLEMENS BILAN

Η ίδια εξηγεί πως η φιλοσοφία της γύρω από τα μαλλιά βασίζεται στη σωστή ενυδάτωση και τη διατήρηση της υγείας τους, ενώ στο κομμωτήριο ζητά μόνο «ένα ελάχιστο καθάρισμα», καθώς, όπως λέει, είναι ιδιαίτερα προστατευτική με το μήκος τους.

«Για μένα έχει σημασία η υγεία, όχι τα εκατοστά», σημειώνει.

Παρότι έχει δοκιμάσει πολλά διαφορετικά looks κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Demi Moore δηλώνει πως, αν είχε τη δυνατότητα να επιστρέψει σε ένα, αυτό θα ήταν ξανά τα μακριά μαλλιά.

«Μπορώ να αλλάζω εικόνα με περούκες και πρόσθετα, αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν τα αφήνω κάτω και πέφτουν μέχρι τη μέση μου, νιώθω σαν να γυρίζω σπίτι», καταλήγει.