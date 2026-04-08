Κάτια Δανδουλάκη: «Ξέρω τι θέλω και αδιαφορώ για το αν θα αρέσει στον κόσμο»

Η Κάτια Δανδουλάκη ήταν καλεσμένη τη Μεγάλη Τετάρτη (08.04) στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου μίλησε για την αγάπη της για το θέατρο, τις επιλογές της στη ζωή και τον τρόπο που βιώνει την καθημερινότητά της.

«Η επιτυχία είναι η διάρκεια. Όποιος διαρκεί, σημαίνει ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κοινού», τόνισε, αναφερόμενη στην καριέρα της. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι πλέον δεν αγχώνεται για το αν την αγαπάει το κοινό, αλλά συνεχίζει να έχει την «αιώνια μαθητική» αγωνία για την επόμενη θεατρική πρόκληση: «Κάθε φορά νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρω, αλλά αυτό είναι μέρος της δουλειάς μου».

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι προτιμά τις μικρές, φιλικές και ζεστές παρέες από τις μεγάλες: «Στη μεγάλη παρέα χανόμαστε, ενώ στις μικρές μοιραζόμαστε τα προσωπικά μας και τα μικρά πράγματα που δίνουν χαρά».

Η επαφή με λίγους και κοντινούς ανθρώπους αποτελεί για εκείνη πηγή ευτυχίας, ακόμα και μετά από 32 χρόνια κοινής ζωής με τον σύντροφό της Μάριο.

Η αγαπημένη ηθοποιός εξήγησε ότι στις αποφάσεις της ακολουθεί κυρίως το ένστικτό της και όχι τη γνώμη του κοινού: «Ό,τι μου αρέσει σε μένα, είναι αυτό που θέλω να περάσω στον κόσμο. Έχω κάνει πράγματα που μ’ αρέσανε και δεν είχαν επιτυχία, αλλά δεν μετανιώνω».

Η σκέψη της στρέφεται πάντα στο επόμενο δημιουργικό βήμα, το «πιο δύσκολο και πιο φρέσκο» που θα την προχωρήσει επαγγελματικά και προσωπικά.

Η μάχη με την κατάθλιψη και η αυτογνωσία

Η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την κατάθλιψη και τη βαθιά θλίψη που έχει βιώσει στη ζωή της: «Επειδή είμαι άνθρωπος της χαράς, ήθελα να ξαναβρώ τη χαρά με ένα νέο “αλφάβητο” της ζωής».

Επιπλέον, ανέφερε ότι η αυτογνωσία και η αποδοχή των αδυναμιών της την κάνουν ελεύθερη: «Έχω βρει τα κακά μου στοιχεία, τα δέχτηκα και αυτό με απελευθέρωσε».

Η Κάτια Δανδουλάκη τόνισε ότι δεν επηρεάζεται από την κριτική και δεν εξαρτάται από τη γνώμη των άλλων: «Δε με νοιάζει τι θα πει ο κόσμος για μένα. Στηρίζομαι μόνο στην αγάπη».

Υπογράμμισε ακόμη ότι η αυτονομία της – οικονομική και ηθική – είναι απαραίτητη για την προσωπική της ισορροπία και την ευτυχία της.

Σε πιο προσωπικές αναμνήσεις, η ηθοποιός μοιράστηκε οικογενειακές ιστορίες: «Η μαμά είχε έξι αποβολές, με είχε στα μαξιλάρια σαν μπιμπελό!», ενώ εξομολογήθηκε ότι η μοναξιά στο σπίτι θα την «τρελάνει», αποκαλύπτοντας τη σημασία της καθημερινής επαφής με τον κόσμο γύρω της.