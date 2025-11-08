Χρήστος Μάστορας: Συνάντησα τον πρωθυπουργό το 2022 για προσωπικό ζήτημα

Ο Χρήστος Μάστορας μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού για τη συνάντηση που είχε το 2022 με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφερόμενος σε προσωπικό ζήτημα που τον αφορούσε άμεσα και έμμεσα.

«Στο Μαξίμου είχα συναντήσει τον πρωθυπουργό το 2022. Τότε, τουλάχιστον η αφορμή που έγινε η συνάντηση, ήταν κάτι πάρα πολύ προσωπικό. Με αφορούσε άμεσα και έμμεσα. Δηλαδή οι συντάξεις των Βορειοηπειρωτών ήταν πάρα πολύ σημαντικές για τον πατέρα μου, τον παππού μου και τους άλλους συμπατριώτες μου τους οποίους δεν διαχωρίζω από τους Έλληνες. Είναι Έλληνες και εκείνοι, ίσως να είναι και δυο φορές Έλληνες. Η αντιμετώπιση της κοινωνίας, της πολιτείας και των κυβερνήσεων τότε ήταν ότι οι Βορειοηπειρώτες είναι δεύτερης κατηγορίας πολίτες» είπε ο τραγουδιστής.

Στη συνέχεια, ο Χρήστος Μάστορας ανέφερε: «Το συναντούσαμε διαρκώς αυτό και έμπρακτα στο θέμα των συντάξεων. Κάποια στιγμή έλαβα ένα μήνυμα από τον πατέρα μου, όταν βγήκε το νέο συνταξιοδοτικό, “παιδί μου, δεν μας θεωρούν Έλληνες τελικά”. Αυτό ήταν μια μαχαιριά στην καρδιά. Έκανα ένα οργισμένο ποστ, ούτε και γω ξέρω αν το συντακτικό και η συντακτική ήταν καλά, δεν με ενδιέφερε, είπα αυτά που είπα και για καλή μου τύχη είχα άμεση ανταπόκριση».

Κλείνοντας, ο τραγουδιστής τόνισε: «Αυτή τη στιγμή, αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα όντως δεν είναι καλά. Τι να λέμε τώρα; Χρειάζεται ταπεινότητα, αναγνώριση λαθών, γιατί έχουν κάνει και πάρα πολλά καλά και πρέπει να τα αναγνωρίσουμε, αλλά το θέμα της δικαιοσύνης καίει. Δεν είναι καλά τα πράγματα».