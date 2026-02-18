Χρήστος Μάστορας: Σήμερα το δικαστήριο του τραγουδιστή για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Στην αίθουσα του δικαστηρίου αναμένεται να συνεχιστεί σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, η σοβαρή δικαστική περιπέτεια του Χρήστου Μάστορα, η οποία βρίσκεται σε εκκρεμότητα εδώ και έναν χρόνο.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της επικίνδυνης οδήγησης και της κατανάλωσης μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, μετά από ένα επεισοδιακό περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας που παραλίγο να καταλήξει σε τραγωδία.

Η σημερινή ακροαματική διαδικασία θεωρείται καθοριστική, καθώς η υπόθεση έχει ήδη περάσει από σαράντα κύματα μέχρι να φτάσει στην οριστική της εκδίκαση.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της 3ης Φεβρουαρίου του 2025, τότε που το όχημα του Χρήστου Μάστορα ακινητοποιήθηκε στην περιοχή της Ομόνοιας από άνδρες της Τροχαίας.

Στον έλεγχο αλκοτέστ που ακολούθησε, τα αποτελέσματα ήταν επιβαρυντικά, καθώς οι ενδείξεις έδειξαν 0,80 mg αλκοόλ στον οργανισμό του, την ώρα που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τους οδηγούς είναι τα 0,25 mg.

Ωστόσο, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ δεν ήταν το μοναδικό πρόβλημα για τον καλλιτέχνη εκείνη τη νύχτα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, όλα ξεκίνησαν λίγο νωρίτερα στην οδό Σταδίου. Εκεί, ο τραγουδιστής φέρεται να αγνόησε το σήμα των αστυνομικών για έλεγχο και στην προσπάθειά του να διαφύγει, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης και των ελιγμών που πραγματοποίησε, υπήρξε κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα αστυνομικού, ο οποίος παραλίγο να τραυματιστεί στην προσπάθειά του να σταματήσει το όχημα.

Συνολικά τρεις φορές η διαδικασία οδηγήθηκε σε αναβολή για διαφορετικούς λόγους. Η πρώτη οφειλόταν στον τραυματισμό του βασικού μάρτυρα αστυνομικού σε άλλο τροχαίο ατύχημα, η δεύτερη σε κώλυμα του νομικού εκπροσώπου του τραγουδιστή και η τρίτη σε ξαφνική ασθένεια του ίδιου του Χρήστου Μάστορα.

Σήμερα, ο καλλιτέχνης αναμένεται να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή και την απολογία του, κλείνοντας έναν κύκλο δικαστικής αναμονής που κράτησε πάνω από δώδεκα μήνες.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: