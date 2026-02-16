Χρήστος Μάστορας: Η καταγωγή, η μάχη με είδος λευχαιμίας & ο έρωτας με την Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Ο Χρήστος Μάστορας καθήλωσε το κοινό με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026, η οποία κορυφώθηκε με την πρώτη live παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Μαργαρίτα».

Πέρα από τη λάμψη της σκηνής, ο δημοφιλής καλλιτέχνης παραμένει στο επίκεντρο για την προσωπική του διαδρομή, από την περήφανη καταγωγή του και τον έρωτά του με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη, μέχρι τη γενναία μάχη που έδωσε στο παρελθόν με μια μορφή λευχαιμίας.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική του ζωή:

Η ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές του

Ο Χρήστος Μάστορας γεννήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 1986 και σήμερα 39 ετών. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στη μουσική το 2008, όταν σε ηλικία 22 ετών δημιούργησε μαζί με τους φίλους του το συγκρότημα «Μέλισσες», το οποίο σύντομα εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο δημοφιλή ελληνικά γκρουπ. xmastoras / Instagram

Η καταγωγή του είναι από τη Βόρεια Ήπειρο και συγκεκριμένα από το μειονοτικό χωριό Βοδίνο της περιοχής Δερόπολης, ενώ ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει σε πολλές συνεντεύξεις του ότι η καταγωγή του είναι ελληνική.

Ήρθε στην Ελλάδα με την οικογένειά του σε ηλικία μόλις 3,5 ετών, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον, και μεγάλωσε στο Κουκάκι της Αθήνας. xmastoras / Instagram

Ξεκίνησε μαθήματα κιθάρας στην εφηβεία του και δημιούργησε την πρώτη του μέταλ μπάντα, τους «True Illusion», στο γυμνάσιο.

Η αγάπη του για τη σύνθεση και το τραγούδι τον οδήγησε να πειραματίζεται με μουσικά προγράμματα στον υπολογιστή του, διαμορφώνοντας τον ήχο που αργότερα θα τον έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό.

Η μάχη με είδος λευχαιμίας στα 2 του χρόνια

Ο Χρήστος Μάστορας έχει μοιραστεί δημόσια μια ιδιαίτερα ευαίσθητη πτυχή της παιδικής του ηλικίας, αποκαλύπτοντας σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Down Town» ότι σε ηλικία μόλις δύο ετών ήρθε αντιμέτωπος με ένα είδος λευχαιμίας.

Η περιπέτεια αυτή αποτέλεσε έναν από τους πρώτους και πιο δύσκολους αγώνες της ζωής του, καθώς οι γιατροί εκείνης της περιόδου ήταν εξαιρετικά επιφυλακτικοί και απαισιόδοξοι για την εξέλιξη της κατάστασής του.

«Αντιμετώπιζα ένα σοβαρό πρόβλημα με τα λευκά και τα ερυθρά μου αιμοσφαίρια. Οι γιατροί ήταν απαισιόδοξοι. Βασικά, όταν ήμουν δύο ετών, ανακαλύψαμε ότι δεν είχα καθόλου ερυθρά αιμοσφαίρια. Άρχισαν να μου κάνουν μεταγγίσεις αίματος, είχα ένα είδος λευχαιμίας. Γύρισαν λοιπόν οι γιατροί και είπαν στους γονείς μου “Το παιδί είναι ξεγραμμένο. Ελπίζουμε μόνο σε ένα θαύμα”», έχει αποκαλύψει ο τραγουδιστής.

«Σε λίγες μόλις εβδομάδες κοκκίνησε ξανά το πρόσωπό μου. Οι γιατροί στο νοσοκομείο έκαναν λόγο για θαύμα. Οι ίδιοι είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Δεν τους είπαμε βέβαια ποτέ γι’ αυτά τα βότανα που έπαιρνα κρυφά. Όταν πια έγινα τελείως καλά, ήρθαμε στην Αθήνα. Ήταν τη δεκαετία του ’90», έχει εξομολογηθεί.

Ο θυελλώδης έρωτας με την Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Η σχέση του Χρήστου Μάστορα και της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ειδύλλια της ελληνικής showbiz, το οποίο συνδυάζει τη χαμηλών τόνων στάση του τραγουδιστή με την έντονη παρουσία του μοντέλου στα social media.

Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2022, όταν εθεάθησαν μαζί στη Χαλκιδική, όμως οι ίδιοι επέλεξαν να κρατήσουν το γεγονός μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για αρκετό καιρό.

Η επίσημη επιβεβαίωση ήρθε τον Φεβρουάριο του 2023, όταν η Γαρυφαλλιά Καληφώνη παραδέχτηκε σε τηλεοπτική της εμφάνιση πως είναι ερωτευμένη και σε σχέση με τον καλλιτέχνη.

«Είμαι σε σχέση. Με τον Χρήστο. Είμαστε πολύ καλά. Σέβομαι και τον άλλον άνθρωπο που δεν θέλει να φαίνεται τόσο η προσωπική του ζωή. Δεν συγκατοικούμε. Είμαι πολύ ερωτευμένη. Δεν πρόκειται να ξαναμιλήσουμε για τη σχέση μας. Και τώρα που το είπα, το είπα για να τελειώνουμε την όλη φάση αυτή γιατί κι εγώ πιέζομαι», είχε δηλώσει τότε για την σχέση τους.

Παρά την αρχική εσωστρέφεια, το ζευγάρι άρχισε σταδιακά να μοιράζεται κοινά στιγμιότυπα από ταξίδια τους σε προορισμούς όπως το Λονδίνο, το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι.

Ο Χρήστος Μάστορας έχει αναφερθεί στη Γαρυφαλλιά ως ένα «συγκροτημένο άτομο που αγαπάει βαθιά και φροντίζει», ενώ δηλώνει υπερήφανος για αυτό το υγιές κομμάτι της ζωής του.

Κατά καιρούς, η σχέση τους έχει δοκιμαστεί από φήμες χωρισμού, ειδικά μετά από περιόδους «σιωπής» στα social media ή αναφορές για μετακομίσεις.

Ωστόσο, το ζευγάρι έχει διαψεύσει επανειλημμένα τα σενάρια αυτά, με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη να ξεκαθαρίζει πως η κοινή τους πορεία συνεχίζεται κανονικά.

Αν και τα δημοσιεύματα συχνά κάνουν λόγο για σχέδια γάμου, οι ίδιοι δηλώνουν πως ζουν το παρόν χωρίς να βιάζονται για το επόμενο επίσημο βήμα.