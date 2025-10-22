Χρήστος Μάστορας για Διονύση Σαββόπουλο: «Με κάνα δυο στιχάκια του για πρόσχημα άλλαζε τον κόσμο μας»

Ο Χρήστος Μάστορας αποχαιρέτησε με συγκίνηση τον Διονύση Σαββόπουλο, τιμώντας τη μεγάλη του προσφορά στη μουσική και τον πολιτισμό. Ο γνωστός τραγουδιστής τόνισε πως ο σπουδαίος δημιουργός κατάφερε, μέσα από τα τραγούδια του, να ενώσει μια ολόκληρη Ελλάδα.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, σε ηλικία 81 ετών. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν λόγω επιδείνωσης της υγείας του, ενώ από το 2020 έδινε γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, ο Χρήστος Μάστορας μοιράστηκε μια κοινή τους φωτογραφία και έγραψε λόγια βαθιάς εκτίμησης, επισημαίνοντας πως ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν ένας άνθρωπος που με τη μουσική και το έργο του κατάφερε να αλλάξει τον κόσμο και να αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στις καρδιές όλων.

Η ανάρτηση του