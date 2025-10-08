Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μία σπίθα»

Σε μια εκ βαθέων συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης μίλησε για τη μοναδική σχέση του με τη Βίκυ Σταυροπούλου, τη «δεμένη οικογένεια» που έχουν δημιουργήσει με τη Δανάη Μπάρκα, καθώς και για την πρόσφατη σοβαρή περιπέτεια υγείας που βίωσε.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στη στάση του απέναντι στον γάμο, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είναι το πλαίσιο που τον βοηθά να λειτουργήσει.

«Σε εμένα δεν λειτουργεί ο γάμος, αλλά οι ισχυροί δεσμοί αγάπης κι εμπιστοσύνης και νοιαξίματος. Αυτό είναι δεσμευτικό για εμένα», εξήγησε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.

Και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Με τη Βίκυ ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σχέση χωρίς αυτό το στοιχείο, τη σπίθα. Σε εμάς ήταν πιο περίπλοκο, ήρθε πρώτα η αγάπη. Ο κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του δρόμο. Είμαστε σε μια εποχή που όλα πρέπει να μπαίνουν σε κουτάκια. Δεν φτάσαμε σε ακρότητες. Είμαστε Στοκχόλμη μέχρι ένα σημείο».

«Η περιπέτεια με έκανε πιο πλούσιο, αλλά ευτυχώς η αντίληψή μου για τη ζωή ήταν πάντα έτσι ισχυρή», εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο για την περιπέτεια υγείας που βιώσε τον Μάρτιο του 2024.

Για την Δανάη Μπάρκα ο ηθοποιός είπε: «Έβλεπα ότι πολλές φορές ταλαιπωριόταν η Δανάη στην τηλεόραση αλλά το ευχαριστιόταν. Με εντυπωσίαζε πάρα πολύ πώς αντιμετώπιζε τις δυσκολίες και τις τοξικότητες. Εγώ δεν θα είχα αυτή τη σοφία. Είναι ένα παιδί με πολλά ταλέντα, φωτεινό πλάσμα. Με τη Δανάη είμαι φίλος, αλλά είμαι και μπαμπάς. Θέλω να της λέω ό,τι σκέφτομαι χωρίς πάθος και φόβο και νομίζω ότι το έχουμε πετύχει αυτό».