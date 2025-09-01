Χριστίνα Σούζη: Νέο hair look για τη μετεωρολόγο του ΣΚΑΪ – «Ξέρεις πόσο με διευκόλυναν το καλοκαίρι;»

Με νέα διάθεση και ένα άκρως ανανεωμένο hair look επέστρεψε στις οθόνες μας η αγαπημένη μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ, Χριστίνα Σούζη. Η εμφάνισή της δεν πέρασε απαρατήρητη από τους τηλεθεατές, καθώς η ίδια τόλμησε μια σημαντική αλλαγή στα μαλλιά της, επιλέγοντας ένα πιο κοντό κούρεμα που της ταιριάζει απόλυτα.

Η Χριστίνα Σούζη είναι γνωστή για το πειραματικό της πνεύμα και την παιχνιδιάρικη διάθεσή της όσον αφορά την εξωτερική της εμφάνιση.

Στο παρελθόν, έχει αποκαλύψει πως της αρέσει να κάνει τολμηρές αλλαγές, ακόμα και να προσθέτει κόκκινες ή μπλε τούφες στα μαλλιά της. Η ίδια είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Όταν κάθομαι στην Αθήνα, δεν έχω τι να κάνω, με πιάνει μια τρέλα και πάω και κάνω ό,τι μου έρθει στο κεφάλι».

Αυτή η ανάλαφρη και αυθόρμητη πλευρά της μετεωρολόγου δείχνει την επιθυμία της να ανανεώνεται, ειδικά μετά από ένα δύσκολο και φορτισμένο καλοκαίρι. Η επιλογή ενός νέου κουρέματος, όσο μικρή κι αν φαίνεται, είναι ένας τρόπος να κάνει μια νέα αρχή και να φτιάξει τη διάθεσή της.

«Έλα μέσα Τζούλιους Έρβινγκ», σχολίασαν από την πλευρά τους οι δύο παρουσιαστές στην εκπομπή «Αταίριαστοι», υποδεχόμενοι την μετεωρολόγο.

«Μόλις τελείωσα τις υποχρεώσεις μου εδώ, πήγα στο κομμωτήριο. Είναι τα δικά μου μαλλιά με περμανάντ, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι κατσαρά. Ξέρεις πόσο με διευκόλυναν το καλοκαίρι; Δεν χτενιζόμουν το καλοκαίρι», είπε για το νέο της κούρεμα η Χριστίνα Σούζη.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: