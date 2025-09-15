Σε βαθύ πένθος βυθίστηκε η Χριστίνα Σάλτη, καθώς η μητέρα της άφησε την τελευταία της πνοή, χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο. Η τραγουδίστρια, που βρισκόταν συνεχώς στο πλευρό της, είχε μοιραστεί δημόσια τον αγώνα της οικογένειάς της, τόσο μέσω των κοινωνικών δικτύων όσο και σε πρόσφατες συνεντεύξεις.

Η δυσάρεστη είδηση ανακοινώθηκε το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Buongiorno» από τον δημοσιογράφο Άρη Καβατζίκη, ο οποίος ενημέρωσε ότι η μητέρα της τραγουδίστριας έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό OK!, η Χριστίνα Σάλτη είχε εξομολογηθεί τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η οικογένειά της.

«Μπαινοβγαίνουμε στο νοσοκομείο λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας της μητέρας μου», είχε πει, τονίζοντας τη μεγάλη ανατροπή στη ζωή της. «Τον Μάιο του 2023 ήρθε η μεγάλη επιτυχία με την “Παράλληλη Αγάπη” και τον Ιούλιο η μητέρα μου διαγνώστηκε με καρκίνο. Από τη χαρά στη λύπη», είχε δηλώσει συγκινημένη.

Η τραγουδίστρια είχε αναφέρει πως η μητέρα της πάλευε με την ασθένεια για δύο χρόνια και δύο μήνες, με το τελευταίο καλοκαίρι να είναι ιδιαίτερα δύσκολο λόγω της επιδείνωσης της κατάστασής της.

Ο θάνατος της μητέρας της βρήκε τη Χριστίνα Σάλτη σε μια από τις πιο προσωπικές και δύσκολες στιγμές της ζωής της, με το κοινό και τους συνεργάτες της να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους.