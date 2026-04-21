Χριστίνα Μπόμπα: «Η μητρότητα επαναπροσδιόρισε την έννοια του χρόνου στη ζωή μου»

Για τις ριζικές αλλαγές που επέφερε ο ερχομός των παιδιών της στην καθημερινότητα, αλλά και για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της, μίλησε η Χριστίνα Μπόμπα στο vidcast «BeWell» με καλεσμένη τη Βασιλική Μιλλούση.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας περιέγραψε με ειλικρίνεια πώς η μητρική σύνδεση έγινε ο κεντρικός άξονας της ζωής της, εκτοπίζοντας άλλες δραστηριότητες που άλλοτε θεωρούσε δεδομένες.

Η Χριστίνα Μπόμπα παραδέχθηκε πως, κοιτάζοντας πίσω, αντιλαμβάνεται διαφορετικά το πρόγραμμά της πριν γίνει μητέρα. Όπως εξήγησε αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν να ένιωθε πιεσμένη χρονικά στο παρελθόν, όταν τώρα οι απαιτήσεις είναι πολλαπλάσιες.

Χαρακτήρισε την ανάγκη για καθημερινή και ουσιαστική επαφή με τα παιδιά της ως κάτι «πηγαίο» και αδιαπραγμάτευτο, το οποίο δεν επιθυμεί να βγάλει ποτέ από την κορυφή των προτεραιοτήτων της.

Η «θυσία» της κοινωνικής ζωής

Αναφερόμενη στις ισορροπίες ανάμεσα στους διαφορετικούς ρόλους της, η ίδια σημείωσε πως η κοινωνική της ζωή ήταν το πρώτο πεδίο που δέχθηκε πλήγμα, χωρίς όμως αυτό να της προκαλεί δυσαρέσκεια.

«Δεν το θεωρώ καν θυσία, γιατί πολύ απλά δεν το θέλω πια με την ίδια ένταση. Αρχίζεις και λες: είμαι μαμά και μετά όλα τα υπόλοιπα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Χριστίνα Μπόμπα κατέληξε υπογραμμίζοντας πως πλέον εστιάζει σταθερά στον ρόλο της μητέρας, με όλες τις υπόλοιπες επαγγελματικές ή προσωπικές υποχρεώσεις να εναλλάσσονται στη δεύτερη μοίρα, ανάλογα με τις ανάγκες της στιγμής.