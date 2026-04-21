Eurovision: Η Κλαυδία ανακοινώνει το 12αρι της Ελλάδας στον τελικό

Η Κλαυδία θα είναι εκείνη που θα ανακοινώσει το δωδεκάρι της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στη Βιέννη.

Όπως έγινε γνωστό την Τρίτη (21/04) κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ για τη φετινή ελληνική συμμετοχή με τον Akyla και το «Ferto», η τραγουδίστρια που εκπροσώπησε τη χώρα μας πέρυσι θα αποκαλύψει σε ποια χώρα θα απονεμηθούν οι 12 βαθμοί της ελληνικής επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι η Κλαυδία είχε κατακτήσει την έκτη θέση για την Ελλάδα στην περσινή διοργάνωση, με το τραγούδι «Αστερομάτα».