Eurovision: Η Κλαυδία ανακοινώνει το 12αρι της Ελλάδας στον τελικό
Η Κλαυδία θα είναι εκείνη που θα ανακοινώσει το δωδεκάρι της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στη Βιέννη.
Όπως έγινε γνωστό την Τρίτη (21/04) κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ για τη φετινή ελληνική συμμετοχή με τον Akyla και το «Ferto», η τραγουδίστρια που εκπροσώπησε τη χώρα μας πέρυσι θα αποκαλύψει σε ποια χώρα θα απονεμηθούν οι 12 βαθμοί της ελληνικής επιτροπής.
Υπενθυμίζεται ότι η Κλαυδία είχε κατακτήσει την έκτη θέση για την Ελλάδα στην περσινή διοργάνωση, με το τραγούδι «Αστερομάτα».
