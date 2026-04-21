Δημοσκόπηση Real Polls: Μπροστά η ΝΔ με 30,6% – Γυρίζουν ξανά την πλάτη σε Καρυστιανού και Τσίπρα οι πολίτες

Την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας έδειξαν για μια ακόμη φορά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας ReallPolls για το Protagon.

Συγκεκριμένα, στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,6%, το ΠΑΣΟΚ στο 15,3%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 10,7%, η Ελληνική Λύση στο 7%, το ΚΚΕ στο 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 5,1%, το MεΡΑ25 στο 5,4% και η Φωνή Λογικής στο 3,7%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από εκεί και πέρα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ είναι στο 24,6%, το ΠΑΣΟΚ στο 10,4%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 6,1%, η Ελληνική Λύση στο 5,8%, το ΚΚΕ στο 5,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,8% και το ΜέΡΑ25 στο 3,4%. Η Φωνή Λογικής καταγράφει 2,7%, οι Δημοκράτες 1,5%, η Νίκη 0,8%, η Νέα Αριστερά 0,6% και οι Σπαρτιάτες 0,1%.

Από εκεί και πέρα, το 67% δεν θα ψήφιζε τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 61,7% δεν θα ψήφιζε την Μαρία Καρυστιανού.