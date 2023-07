Νέα ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Μπρους Γουίλις ήρθε από την πρώην σύντροφό του, Μαρία Μπράβο, η οποία δήλωσε ότι ο ηθοποιός βρίσκεται όλο και πιο μακριά από την ανάρρωση.

«Δεν είναι καλά. Μίλησα με τη σύζυγό του και δυστυχώς είναι μια ασθένεια που χειροτερεύει όλο και περισσότερο. Του στέλνουμε πολλή ενέργεια και πολλή αγάπη» ανέφερε η Bravo.

Sad news about the health of Bruce Willis 😔 https://t.co/P1YsYaSHP0