Χένρι Κάβιλ: Αναβάλλονται τα γυρίσματα για το «Highlander» λόγω τραυματισμού του ηθοποιού

Μια απρόσμενη εξέλιξη σταμάτησε προσωρινά την παραγωγή του νέου «Highlander». Ο διάσημος ηθοποιός Χένρι Κάβιλ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, γεγονός που οδήγησε στην αναβολή των γυρισμάτων.

Αν και η φύση του τραυματισμού του δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή, η παραγωγή ανακοίνωσε ότι τα γυρίσματα, που ήταν προγραμματισμένα να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, μετατίθενται. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, η ταινία, παραγωγή της Amazon/MGM Studios, θα αρχίσει να γυρίζεται πλέον το 2026.

Η καθυστέρηση αποτελεί ένα απρόοπτο εμπόδιο για ένα πρότζεκτ που ο ίδιος ο Κάβιλ είχε δηλώσει πως είχε μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του.

Σε συνέντευξή του τον περασμένο Ιούλιο στο Hollywood Reporter, είχε δηλώσει: «Αυτό απορροφά όλη μου την προσοχή. Είναι ένας χαρακτήρας που θα έχει πολλή πλάκα να υποδυθώ και λατρεύω να δουλεύω με τον Τσαντ Σταχέλσκι. Είναι πραγματικά ταλαντούχος».

Το καστ και η ιστορία

Ο νέος «Highlander» αποτελεί remake της καλτ ταινίας του 1986 με τους Κρίστοφερ Λαμπέρ και Σον Κόνερι, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τσαντ Σταχέλσκι, γνωστός από τη σειρά ταινιών «John Wick».

Το καστ συμπληρώνουν οι Ράσελ Κρόου, Μαρίσα Αμπέλα, Κάρεν Γκίλαν, Ντζιμόν Χούνσου, Ντέιβ Μπαουτίστα και Μαξ Τσάνγκ.

Η αναβολή των γυρισμάτων δημιουργεί ένα κενό στην παραγωγή, αλλά ταυτόχρονα δίνει χρόνο στον πρωταγωνιστή να αποθεραπευθεί πλήρως για να ενσαρκώσει τον απαιτητικό ρόλο.