Χένρι Κάβιλ: Αναβάλλονται τα γυρίσματα για το «Highlander» λόγω τραυματισμού του ηθοποιού
H ταινία, παραγωγή της Amazon/MGM Studios, θα αρχίσει να γυρίζεται πλέον το 2026
Μια απρόσμενη εξέλιξη σταμάτησε προσωρινά την παραγωγή του νέου «Highlander». Ο διάσημος ηθοποιός Χένρι Κάβιλ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, γεγονός που οδήγησε στην αναβολή των γυρισμάτων.
Αν και η φύση του τραυματισμού του δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή, η παραγωγή ανακοίνωσε ότι τα γυρίσματα, που ήταν προγραμματισμένα να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, μετατίθενται. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, η ταινία, παραγωγή της Amazon/MGM Studios, θα αρχίσει να γυρίζεται πλέον το 2026.
Η καθυστέρηση αποτελεί ένα απρόοπτο εμπόδιο για ένα πρότζεκτ που ο ίδιος ο Κάβιλ είχε δηλώσει πως είχε μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του.
Σε συνέντευξή του τον περασμένο Ιούλιο στο Hollywood Reporter, είχε δηλώσει: «Αυτό απορροφά όλη μου την προσοχή. Είναι ένας χαρακτήρας που θα έχει πολλή πλάκα να υποδυθώ και λατρεύω να δουλεύω με τον Τσαντ Σταχέλσκι. Είναι πραγματικά ταλαντούχος».
Το καστ και η ιστορία
Ο νέος «Highlander» αποτελεί remake της καλτ ταινίας του 1986 με τους Κρίστοφερ Λαμπέρ και Σον Κόνερι, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τσαντ Σταχέλσκι, γνωστός από τη σειρά ταινιών «John Wick».
Το καστ συμπληρώνουν οι Ράσελ Κρόου, Μαρίσα Αμπέλα, Κάρεν Γκίλαν, Ντζιμόν Χούνσου, Ντέιβ Μπαουτίστα και Μαξ Τσάνγκ.
Η αναβολή των γυρισμάτων δημιουργεί ένα κενό στην παραγωγή, αλλά ταυτόχρονα δίνει χρόνο στον πρωταγωνιστή να αποθεραπευθεί πλήρως για να ενσαρκώσει τον απαιτητικό ρόλο.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις