Χαβιέρ Μπαρδέμ: Το ξέσπασμα του ηθοποιού στα social media – «Οι IDF είναι ναζί» (vid)

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος ηθοποιός Χαβιέρ Μπαρδέμ έκανε για άλλη μια φορά αίσθηση με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου κατήγγειλε τις θηριωδίες που διαπράττουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) στη Γάζα.

Η ανάρτηση του βραβευμένου ηθοποιού περιελάμβανε ένα βίντεο από το 2017, το οποίο είχε κυκλοφορήσει ευρέως το 2018. Σε αυτό, Ισραηλινοί στρατιώτες καταγράφουν τη στιγμή που πυροβολούν έναν άοπλο Παλαιστίνιο, ο οποίος παίζει ποδόσφαιρο με δύο μικρά παιδιά.

Αμέσως μετά την πράξη τους, ακούγονται να ζητωκραυγάζουν για την «επιτυχία» τους. Το βίντεο αυτό, παρόλο που είναι παλιό, αποτελεί μια συγκλονιστική μαρτυρία των πράξεων που συμβαίνουν καθημερινά στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Χαβιέρ Μπαρδέμ, με αιχμηρό λόγο, δεν δίστασε να παρομοιάσει τους συγκεκριμένους στρατιώτες με τον Άμον Γκετ, τον σαδιστή αξιωματικό των SS που ενσάρκωσε ο Ρέιφ Φάινς στη «Λίστα του Σίντλερ».

«Ο IDF είναι Ναζί. Θυμάστε τον Άμον Γκοθ στη Λίστα του Σίντλερ; Έναν σαδιστικό αξιωματικό των SS που πυροβολούσε κρατούμενους από το μπαλκόνι του μόνο για διασκέδαση. Ενσάρκωνε την κοινοτοπία του κακού και την ατιμωρησία της σκληρότητας μέσα σε έναν καταπιεστικό στρατιωτικό μηχανισμό. Σήμερα, η ίδια λογική του τρόμου και της απάνθρωπης μεταχείρισης είναι αυτή που εφαρμόζει ο IDF εναντίον του παλαιστινιακού λαού», έγραψε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Η ανάρτηση αυτή έρχεται λίγο καιρό μετά την ανοιχτή δήλωση του ηθοποιού για «γενοκτονία» που διαπράττεται στη Γάζα. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα καλέσει τις χώρες της Δύσης να πάρουν σαφή θέση, απομονώνοντας το Ισραήλ και ασκώντας πίεση για την άμεση παύση των εχθροπραξιών.

Οι δηλώσεις του Χαβιέρ Μπαρδέμ προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις, με πολλούς χρήστες να τον επαινούν για τη στάση του και άλλους να τον κατηγορούν για μονόπλευρη προσέγγιση.

Η ανάρτηση του ηθοποιού: