Χάρης Βαρθακούρης: Στιγμές χαλάρωσης στην Πάρο με τον Γιάννη Πάριο και την οικογένειά του

Ανέμελες στιγμές με την οικογένειά του στην Πάρο περνάει τις τελευταίες ημέρες ο Χάρης Βαρθακούρης.

Ο ίδιος το βράδυ του Σαββάτου (23.08) μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο στη σελίδα του στα κοινωνικά δίκτυα από το οικογενειακό τραπέζι στο σπίτι τους. Στην οικογενειακή συγκέντρωση βρέθηκαν ο Γιάννης Πάριος με τις εγγονές του, Λιόνα και Μελωδία, ενώ δίπλα κάθισαν ο Χάρης με τα αδέλφια του, Μιχαήλ και Good Job Nicky.

Στην ίδια φωτογραφία ποζάρει και η σύζυγος του Χάρη, Αντελίνα Βαρθακούρη, πιο όμορφη από ποτέ, η οποία μάλιστα επιμελήθηκε και το τραπέζι.

«Σχεδόν απαρτία», έγραψε στην ανάρτησή του ο τραγουδιστής συμπληρώνοντας «Φαγητό και γλέντι παριανό από τα χεράκια της γυναίκας μου και όμορφες στιγμές στο σπίτι μας. Και του χρόνου να είμαστε γεροί να το ξαναζήσουμε».