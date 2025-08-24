Χάρης Βαρθακούρης: Στιγμές χαλάρωσης στην Πάρο με τον Γιάννη Πάριο και την οικογένειά του
Η φωτογραφία στα social media
Ανέμελες στιγμές με την οικογένειά του στην Πάρο περνάει τις τελευταίες ημέρες ο Χάρης Βαρθακούρης.
Ο ίδιος το βράδυ του Σαββάτου (23.08) μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο στη σελίδα του στα κοινωνικά δίκτυα από το οικογενειακό τραπέζι στο σπίτι τους. Στην οικογενειακή συγκέντρωση βρέθηκαν ο Γιάννης Πάριος με τις εγγονές του, Λιόνα και Μελωδία, ενώ δίπλα κάθισαν ο Χάρης με τα αδέλφια του, Μιχαήλ και Good Job Nicky.
Στην ίδια φωτογραφία ποζάρει και η σύζυγος του Χάρη, Αντελίνα Βαρθακούρη, πιο όμορφη από ποτέ, η οποία μάλιστα επιμελήθηκε και το τραπέζι.
«Σχεδόν απαρτία», έγραψε στην ανάρτησή του ο τραγουδιστής συμπληρώνοντας «Φαγητό και γλέντι παριανό από τα χεράκια της γυναίκας μου και όμορφες στιγμές στο σπίτι μας. Και του χρόνου να είμαστε γεροί να το ξαναζήσουμε».
