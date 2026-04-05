Χάρης Ρώμας: Υπάρχει σκέψη για μία μίνι σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης»

Η σειρά “Κωνσταντίνου και Ελένης” αποτελεί μία ιστορική σειρά για την ελληνική τηλεόραση με επαναλήψεις της να παίζουν συνεχώς για πάνω από 25 χρόνια. Ο ένας από τους δημιουργούς της, Χάρης Ρώμας, αποκάλυψε ότι υπάρχει η σκέψη το σίριαλ να επιστρέψει με νέα επεισόδια.

Ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος μιλώντας στην εκπομπή «Ι-stories» ανέφερε ότι σκέφτεται να γυριστεί μία μίνι σειρά με τους χαρακτήρες στο σήμερα.

Ο Χάρης Ρώμας υπογράμμισε ότι το κόστος για να γίνει η αναβίωση του σίριαλ είναι υψηλό, ωστόσο σίγουρα υπάρχει μεγάλη μερίδα κοινού που θέλει να δει την Ελένη Βλαχάκη και τον Κωνσταντίνο Κατακουζηνό σε μεγαλύτερη ηλικία.

«Υπάρχει μια ιδέα να γίνει μια μίνι σειρά το “Κωνσταντίνου και Ελένης”. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά.

Όταν γίνει και αν γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι η συνάντηση αυτών των δυο ανθρώπων σε μεγάλη ηλικία», είπε χαρακτηριστικά ο Χάρης Ρώμας.