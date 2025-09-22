Cardi B: Κατέκτησε ρεκόρ Γκίνες – 176 αντίτυπα του νέου της άλμπουμ παραδόθηκαν με drones σε μία ώρα

Μια πρωτότυπη και εντυπωσιακή προωθητική ενέργεια έφερε στην Cardi B ένα Ρεκόρ Γκίνες, αποδεικνύοντας ότι η διάσημη ράπερ δεν αρκείται μόνο στις επιτυχίες της στη μουσική, αλλά και στις καινοτόμες ιδέες. Σε μια συνεργασία-έκπληξη με την εταιρεία drones Wing και την αλυσίδα λιανικής Walmart, η Cardi B κατάφερε να καταρρίψει το ρεκόρ για τις περισσότερες παραδόσεις με drones σε μία ώρα, στο πλαίσιο της προώθησης του νέου της άλμπουμ, «Am I the Drama?».

Συγκεκριμένα, 176 αντίτυπα του άλμπουμ παραδόθηκαν με drones σε διάφορες τοποθεσίες στην περιοχή Ντάλας-Φορτ Γουόρθ του Τέξας, μέσα σε μόλις μία ώρα. Οι τυχεροί θαυμαστές που συμμετείχαν στην καμπάνια είχαν την ευκαιρία να παραλάβουν στην πόρτα τους τα υπογεγραμμένα αντίτυπα του άλμπουμ, τα οποία ξεκίνησαν από τοπικά καταστήματα της Walmart και μεταφέρθηκαν μέσω του στόλου των drones της Wing.

Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία συνδυάζει την τεχνολογία αιχμής με τη μουσική βιομηχανία, αναγνωρίστηκε επίσημα από τα Guinness World Records.

Ο επίσημος λογαριασμός των ρεκόρ στο X (πρώην Twitter) ανακοίνωσε το επίτευγμα, δηλώνοντας: «Περισσότερες παραδόσεις με UAV drones σε μία ώρα: 176, σε πολλαπλές τοποθεσίες στην περιοχή Ντάλας-Φορτ Γουόρθ, Τέξας, ΗΠΑ».

Αυτή η προωθητική ενέργεια όχι μόνο ενίσχυσε την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ, αλλά έδειξε και τον δρόμο για το μέλλον του μάρκετινγκ στον χώρο της μουσικής, όπου η δημιουργικότητα και η τεχνολογία μπορούν να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν μια μοναδική εμπειρία για τους θαυμαστές καλλιτεχνών.